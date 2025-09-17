Trump flirtet mit Prinzessin Kate

Die Welt blickt heute nach Windsor. Dort besucht US-Präsident Trump gemeinsam mit First Lady Melania die Royals. Beim heutigen Empfang fiel er nicht nur mit mehreren Protokoll-Brüchen gegenüber der royalen Familienmitglieder auf - nun auch mit einem Flirt mit der Prinzessin!

Das amerikanische Staatsoberhaupt wird eigentlich von Ehefrau Melania begleitet. Sie war auch dabei, als das britische Royal-Duo die Staatsgäste in Empfang nahm.

Kleiner Flirt-Eklat um Kate

Dabei schien der Präsident offenbar mit Prinzessin Kate zu flirten! Direkt neben seiner Gattin und vor dem künftigen König.

"Du bist wunderschön"

Britische Medien berichten, dass die ersten Worte des US-Präsidenten an die Prinzessin von Wales „You’re beautiful“ (deutsch: „Du bist wunderschön“) waren, als er und Melania sie begrüßten - ein tiefer Blick in ihre Augen fehlte dabei nicht. Das Präsidentenpaar war mit dem Helikopter Marine One gelandet, gaben William und Kate die Hand und wechselten ein paar Worte.

Der erste Tag in London - abgeschirmt von heftigen Protesten gegen Trumps Besuch in der Innenstadt - verläuft derzeit nach Plan.

Epstein-Skandal: Briten toben über Trumps Besuch

Fauxpas um mehrere Protokoll-Brüche seitens Trump

Hier gibt's mehr zu Trumps Ausrutschern:

Auffällig waren aber auch einige kleine Fehler, die sich Trump gegenüber den Familienmitgliedern leistete, die einen klaren Bruch des Protokolls bedeuten.