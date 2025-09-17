Trump bricht mehrmals (!) das Royal-Protokoll

US-Präsident Donald Trump scheint es nicht so streng mit dem Royal-Protokoll zu nehmen - die Regeln gelten eigentlich für jeden Staatsgast, der vom britischen Monarchen empfangen wird.

Donald Trump und seine Frau Melania trafen am Mittwoch, 17. September, nach Mittag im Windsor Castle ein. Dort begann der erste volle Tag ihres Staatsbesuchs in Großbritannien.

Beim Schlossgarten-Empfang ging noch alles gut

Im Garten des Schlosses warteten bereits Prinz William und Kate, die Prinzessin von Wales. Sie begrüßten den US-Präsidenten und die First Lady herzlich.

Handshake mit Überraschung

Kurz nach dem Aussteigen aus dem Marine-One-Helikopter schüttelte Trump die Hand des Prinzen von Wales. Während das den Regeln entspricht, überraschte aber seine nächste Gestikulation alle Royal-Experten. Er legte beim Handshake zusätzlich seine linke Hand auf Williams Arm - ganz nach dem Motto - "mein guter alter Freund".

Royals nehmen es gelassen

Laut royalen Beobachtern handelt es sich dabei nur um einen kleinen Protokollbruch, den auch frühere US-Präsidenten schon begangen haben. Experten betonten, dass der königliche Haushalt dies nicht als Affront sehe.

Nächste Trump-Panne

Doch damit nicht genug: Dann liefert sich Trump einen noch größeren Fauxpas. Denn während Trump später mit König Charles im Schlossgarten gemeinsam mit einem der Soldaten zur Ehrengarde geht, wird Charles vom US-Präsidenten völlig in den Hintergrund gedrängt! Dabei unterhält sich Trump ganz lässig mit dem Gardeoffizier, die beiden wirken sehr im Gespräch vertieft, einige Sekunden lang geht Charles den beiden einfach nur nach - selbst professionelle Royal-Kommentatoren sind verblüfft.

Dass Staatsgäste vor dem Monarchen laufen, ist eigentlich ein No-Go.