Wow-Moment: Prinzessin Kate verzaubert in der Farbe der Liebe

So strahlend schön hat man die Prinzessin von Wales schon lange nicht mehr gesehen! Dienstagabend zeigte sich Kate glamouröser denn je.

Beim Staatsbankett anlässlich des Besuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seiner Ehefrau Brigitte feierte Prinzessin Kate ein strahlendes Comeback. Zum ersten Mal seit zwei Jahren nahm die britische Royal Dienstagabend wieder an einem Staatsbankett teil. An der Seite von Prinz William strahlte sie in der Farbe der Liebe und legte einen ihrer wohl glamourösesten Auftritte aller Zeiten hin.

Kate strahlt wieder in voller Pracht

© Getty Images

Das royale Traumpaar präsentierte sich an diesem Abend in Bestform. Prinz William erschien im eleganten Frack, während Kate in einem roten, plissierten Traumkleid mit Cape-Ärmeln von Givenchy alle Blicke auf sich zog. Die Wahl der französischen Luxusmarke war sicher kein Zufall, sondern vielmehr eine stilvolle Geste gegenüber den Gästen aus Paris.

© Getty Images

Besonders symbolträchtig: Kate trug nicht nur ein Kleid eines französischen Labels, sondern entschied sich bewusst für Rot, die Farbe der Liebe. Ein kraftvolles Signal nach ihrer langen gesundheitlichen Auszeit. Gleichzeitig ist es auch ein emotionales Stilzitat: Schon bei ihrem allerersten Staatsbankett im Jahr 2015 trug sie Rot.

© Getty Images

Mit der funkelnden „Lover’s Knot“-Tiara, edlen Diamanten und passenden Accessoires rundete die Prinzessin ihren Look perfekt ab. Ihr glamouröser Auftritt rührte viele, nicht nur, weil sie so wunderschön aussah, sondern vor allem weil ihr Auftreten voller Bedeutung war.