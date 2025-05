Vor laufender Kamera: Ehefrau watscht Macron ab

Diese Klatsche hat es in sich: Brigitte Macron watscht ihren Ehemann ab. Doch die Tür des Fliegers ist schon offen - die Welt schaut zu.

Ein Video zeigt, wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von seiner Frau Brigitte nach der Landung im Vietnam geschlagen wird. Der Vorfall ging viral und wurde zunächst als Fälschung abgetan. Mittlerweile mussten die Sprecher von Macron jedoch zugeben: "C'est vrai" - das Video der Ohrfeige ist echt!

Knallende Ohrfeige

Das brisante Video sorgt derzeit international für Aufregung: Frankreichs First Lady Brigitte Macron verpasst Präsident Emmanuel Macron am Flughafen von Hanoi eine Ohrfeige – vor laufenden Kameras. Was zunächst wie ein handfester Ehekrach wirkt, soll laut Insiderangaben jedoch harmloser gewesen sein als gedacht.

Streit am Rollfeld – Kamera hält pikanten Moment fest

Der Vorfall ereignete sich bei der Ankunft des Präsidentenpaares in Vietnam. Beim Öffnen der Flugzeugtür zeigen TV-Bilder, wie Macron seiner Frau gegenübersteht – ernst, angespannt. Plötzlich schnellen Brigitte Macrons Hände vor und treffen offenbar das Gesicht ihres Mannes. Der Präsident wirkt überrascht, lächelt gezwungen und winkt den wartenden Fotografen zu. Danach verlassen beide gemeinsam das Flugzeug – er bietet ihr den Arm an, sie ignoriert ihn und hält sich stattdessen am Geländer fest.

War alles nur ein Scherz?

Der Clip verbreitete sich am Sonntagabend rasend schnell in sozialen Netzwerken. Während der Élysée-Palast anfangs von einer KI-Fälschung ausging, bestätigten französische Medien wie BFMTV und Le Parisien später die Echtheit. Ein Insider versuchte zu beruhigen: Das Paar habe nur „herumgealbert“ – es sei ein „letztes Mal Dampf ablassen“ vor der Südostasienreise gewesen. Ob diese Erklärung überzeugt, bleibt offen.

Brigitte Macron immer wieder im Fokus

Frankreichs First Lady steht ohnehin regelmäßig im medialen Rampenlicht – zuletzt durch ihren geplanten Gastauftritt in einer TV-Serie. Die frühere Lehrerin, die Macron im Teenageralter unterrichtete, begleitet ihn seit vielen Jahren politisch wie privat. Doch Verschwörungstheorien und Gerüchte bleiben ein Schatten seiner Amtszeit: Von angeblichen Kokain-Vorwürfen bis zur absurden Behauptung, seine Frau sei eigentlich ein Mann – Macron musste sich bereits mit vielen Falschmeldungen auseinandersetzen.