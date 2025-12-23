Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Papst Leo XIV.
© APA/AFP/TIZIANA FABI

Im Petersdom

Papst Leo XIV. feiert erste Christmette

23.12.25, 21:38
Am Heiligen Abend wird Papst Leo XIV. seine erste Christmette im Petersdom feiern. 

Es wird erwartet, dass der Pontifex sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri hatte bereits mehrfach Akzente mit Mahnungen zu Frieden und Versöhnung gesetzt und an die Kriegsopfer weltweit erinnert.

Die Christmette ist dieses Jahr für 22.00 Uhr angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser hatte, gesundheitlich bereits angeschlagen, zu Weihnachten 2024 das Heilige Jahr eröffnet. Im Rollstuhl sitzend hatte er mit der Öffnung der Heiligen Pforte des Petersdoms das Heilige Jahr eingeläutet, das nun am 6. Jänner 2026 zu Ende geht.

In Bethlehem im Heiligen Land begehen Christen erstmals seit Ende des Gaza-Kriegs wieder in festlicher Form Weihnachten. Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem ist nach zwei Jahren wieder ein großer Christbaum aufgestellt worden. Dort wird auch die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert. Das israelische Tourismusministerium erwartet zu Weihnachten rund 40.000 christliche Pilger.

