Mega-Villa um 34 Millionen: So verrückt war der Immobilienmarkt 2024

Österreich bleibt ein heißes Pflaster für Wohnträume – und für Mega-Deals! willhaben hat einen Blick ins Grundbuch geworfen und die spannendsten Transaktionen des Jahres 2024 analysiert.

Der teuerste Wohn-Deal des Jahres wurde in der Tiroler Gemeinde Jochberg abgeschlossen. Ein Einfamilienhaus wechselte dort um satte 34,68 Millionen Euro den Besitzer – Rekord! Auch in Wien rollte der Rubel: In Währing (18. Bezirk) ging ein Haus um 22,46 Millionen über den Tisch, in Hietzing waren es 14 Millionen.

Graz, Linz und Innsbruck führen Transaktionsliste an

In absoluten Zahlen wurden die meisten Wohnimmobilien-Deals 2024 in Graz-Stadt (2.283 Transaktionen) verzeichnet – gefolgt von Linz-Stadt (1.071) und Innsbruck-Land (1.070). Besonders aktiv pro Einwohner waren die Bezirke Hollabrunn, Eisenstadt-Stadt und Mistelbach.

Größter Grundstücks-Deal im Burgenland

Bei den Flächen war Neudorf bei Parndorf ganz vorne dabei: Ein Riesenareal von 430.565 Quadratmetern wurde dort verkauft – fast 60 Fußballfelder groß! Auf Platz 2: Ottendorf an der Rittschein in der Steiermark mit 309.340 m².

Wohnungen um Millionen: Kitzbühel & Wiener City vorne

Die teuerste Wohnung 2024 wurde für 7,12 Millionen Euro in Kitzbühel verkauft. Dicht gefolgt von einem Penthouse in der Wiener City (6,65 Mio.) und einer Wohnung in Salzburg (4,15 Mio.).

Bürogebäude knackt 158-Millionen-Marke

Der größte Deal überhaupt: Ein Bürokomplex in Wien-Landstraße wurde um 158,5 Millionen Euro verkauft – gefolgt von einem Zinshaus in der Wiener Innenstadt (127 Mio.) und einem Gebäude im 7. Bezirk (100,5 Mio.).

Kaufpreise nach Bundesland: Die Top-Deals 2024

Gezeigt wird der Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch). Wien führt mit dem bereits erwähnten Bürokomplex im 3. Bezirk die Liste an.

Wien: 158,5 Mio. Euro (Bürohaus, 3. Bezirk) Niederösterreich: 61,2 Mio. (Gebäude in Enzersdorf) Tirol: 34,68 Mio. (Haus in Jochberg) Steiermark: 34,13 Mio. (Grundstück in Kainach) Salzburg: 28,5 Mio. (Gebäude in Salzburg-Stadt) Oberösterreich: 28,3 Mio. (Gebäude in Pinsdorf) Vorarlberg: 19,77 Mio. (Gebäude in Dornbirn) Burgenland: 15,86 Mio. (Gebäude in Zurndorf) Kärnten: 12 Mio. (Seeliegenschaft in Seeboden)

Österreichs Immobilienmarkt bleibt in Bewegung – mit Rekordpreisen, Überraschungs-Bezirken und einem klaren Trend zu hochpreisigen Wohnobjekten in Tirol, Wien und Salzburg.