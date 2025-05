So reich ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz

Dream katapultiert ihn in Multi-Millionen-Sphäre. Auch als Berater casht Kurz gut ab. Außerdem hat er in zehn Immobilien-Projekten Geld angelegt.

Ex-Kanzler Sebastian Kurz hält neben mehreren Unternehmen auch rund 15 Prozent am Cybersicherheitsunternehmen Dream Security mit Sitz in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv. Das Unternehmen wurde zuletzt mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet. Der 38-jährige Kurz besitzt somit eine Beteiligung im Wert von 150 Millionen Dollar. "Das ist derzeit sein liebstes Pferd", sagt ein Kurz-Vertrauter. Aber der Ex-Kanzler hat als Geschäftsmann noch weitere Geldquellen.

Cash durch Beratungen

Neben der Beteiligung an Dream ist Kurz auch Eigentümer der SK Management GmbH. „Da berät der Kurz vor allem Unternehmen in den Bereichen Technologie sowie Erneuerbare Energien. Vor allem im Nahen Osten“, sagt ein Mitarbeiter von Kurz. Die Beratungen laufen gut. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 3,9 Millionen Euro . Zum Vergleich: 2022 waren es noch 1,9 Millionen Euro. Die Beratungsfirma konnte ihren Gewinn also mehr als verdoppeln. Jetzt habe Kurz die Zahl seiner Beratungen wegen Dream zurückgefahren.

Investments in zehn Immobilienprojekte

Sebastian Kurz ist auch im Immo-Business aktiv. So ließ er über seine SK Beteiligungs GmbH 100.000 Euro in eine Firma mit dem Namen Calvus Brevis Capital FlexKapG fließen (lateinisch für Glatz(e) und Kurz), wie News berichtete. Immo-Unternehmer Lukas Glatz ist dort Geschäftsführer. „Kurz hat bisher in zehn Immobilienprojekte investiert, in Studenten- oder Wohnimmobilien“, heißt es aus dem Umfeld von Kurz.

Insgesamt ist der frühere Kanzler mittlerweile also Multi-Millionär mit einem Vermögen im unteren dreistelligen Millionenbereich. Ab 30 Millionen Dollar an Vermögen gilt man als Ultra-High-Net-Worth-Individual. Kurz ist mindestens sechs Mal so reich.