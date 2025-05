Immo-Tycoon Hallmann unterstützt Arnies Klimagipfel in Wien

Glamour trifft Klimaschutz: Beim diesjährigen Austrian World Summit in Wien zeigen sich Promis und Power-Paare vereint für eine grünere Zukunft.

Am 3. Juni verwandelt sich Wien wieder in das Zentrum der globalen Klimabewegung: Der Austrian World Summit (AWS) lockt bereits zum neunten Mal internationale Entscheidungsträger, Klimahelden und prominente Unterstützer in die Hofburg. Mit dabei: Immobilien-Mogul Klemens Hallmann und seine Frau, Model und Moderatorin Barbara Meier – beide setzen ein starkes Zeichen für den Klimaschutz.

Hallmann, der zuletzt in die Schlagzeilen gekommen war, weil der Bauträger SÜBA in Insolvenz gegangen ist, stellt gerade sein Unternehmen neu auf. Gegenüber oe24 bestätigt ein Sprecher der Hallmann Holding den Einsatz beim Klimagipfel: "Auch in diesem Jahr unterstützt die Hallmann Holding den Austrian World Summit und wir werden vor Ort sein. Denn Klimaschutz ist nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit und erfordert unser aller Engagement."

Motto von Schwarzenegger

"Unite in Action – Terminate Pollution" lautet das diesjährige Motto von Gastgeber Arnold Schwarzenegger. Der Terminator zeigt sich kämpferisch: „Der AWS ist kein Kuschelkurs – wir brauchen echte Veränderung, und zwar jetzt!“

Rund 80 Länder schicken Vertreter, Stars und Experten nach Wien, um gemeinsam gegen Umweltzerstörung und Klimakatastrophen vorzugehen. Besonders im Fokus: First Responder, also jene mutigen Einsatzkräfte, die bei Waldbränden, Überschwemmungen und Stürmen an vorderster Front kämpfen – und dabei oft ihr Leben riskieren.

Hallmann Holding erneut Partner

Wie schon in den Vorjahren steht auch 2025 die Hallmann Holding hinter dem Event – als Sponsor und Unterstützer. Unternehmer Klemens Hallmann: „Klimaschutz erfordert unser aller Engagement."

Seine Frau Barbara Meier wird als Moderatorin erneut durch das hochkarätige Programm führen – mit Glamour, aber auch mit klarem inhaltlichem Fokus. Das Power-Duo setzt damit nicht nur modische, sondern auch gesellschaftspolitische Akzente.