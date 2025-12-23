Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.350 aktien down -0.32% Andritz AG 66.05 aktien up +0.3% BAWAG Group AG 126.00 aktien up +0.24% CA Immobilien Anlagen AG 22.660 aktien down -0.87% CPI Europe AG 15.530 aktien down -0.7% DO & CO Aktiengesellschaft 205.00 aktien equal +0% EVN AG 27.150 aktien up +0.18% Erste Group Bank AG 101.10 aktien up +0.7% Lenzing AG 22.500 aktien up +0.22% OMV AG 46.900 aktien down -0.38% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.16% PORR AG 31.750 aktien up +0.32% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.660 aktien up +0.97% SBO AG 26.900 aktien down -0.19% STRABAG SE 79.70 aktien up +0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien down -0.26% VERBUND AG Kat. A 61.65 aktien up +0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -0.6% Wienerberger AG 30.060 aktien up +0.2% voestalpine AG 37.300 aktien down -0.64%
Rekordrally

Silber steigt erstmals über 70 US-Dollar

23.12.25, 20:28
Auch Gold erreicht Rekord

Washington. Der Silberpreis hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg erstmals über 70 Dollar. In der Spitze kletterte er sogar bis auf 71,08 Dollar. Zum Wochenstart hatte Silber nur rund 67 Dollar gekostet und zum Jahresbeginn noch zeitweise weniger als 30 Dollar gekostet. Dies entspricht einem Anstieg von 150 Prozent.

Der Goldpreis erreichte am Dienstag ebenfalls erneut ein Rekordhoch. In der Nacht zum Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) bis auf 4.497,74 Dollar. Er blieb damit aber knapp unter 4.500 Dollar. Das Niveau konnte Gold aber nicht ganz halten. Der Preis lag zuletzt aber mit 4.475 Dollar immer noch über dem Niveau vom Montag. Zum Wochenauftakt war der Goldpreis erstmals seit der Oktober-Rally auf eine Bestmarke geklettert.

Goldpreis ebenfalls deutlich gestiegen

Seit Ende 2024 legte der Goldpreis inzwischen um etwas mehr als 70 Prozent zu. Damit zählt Gold zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.

Beide Edelmetalle werden durch die hohe politische Unsicherheit gestützt. So hatte sich zuletzt der Konflikt zwischen den USA und Venezuela verschärft. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger.

Silber legte im abgelaufenen Jahr deutlich stärker als Gold zu. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

