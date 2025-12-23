Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.350 aktien down -3.5% Andritz AG 65.75 aktien down -0.15% BAWAG Group AG 124.50 aktien down -0.95% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien down -0.61% CPI Europe AG 15.490 aktien down -0.96% DO & CO Aktiengesellschaft 203.00 aktien down -0.98% EVN AG 26.950 aktien down -0.55% Erste Group Bank AG 100.00 aktien down -0.4% Lenzing AG 22.250 aktien down -0.89% OMV AG 46.760 aktien down -0.68% Oesterreichische Post AG 30.800 aktien down -0.16% PORR AG 31.300 aktien down -1.11% Raiffeisen Bank Internat. AG 37.400 aktien up +0.27% SBO AG 26.750 aktien down -0.74% STRABAG SE 79.50 aktien down -0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.340 aktien down -1.03% VERBUND AG Kat. A 61.75 aktien up +0.24% VIENNA INSURANCE GROUP AG 65.80 aktien down -0.9% Wienerberger AG 30.220 aktien up +0.73% voestalpine AG 37.200 aktien down -0.91%
  1. oe24.at
  2. Business
Insolvenz
© getty/Symbolbild

Firma schließt

Nächste Millionenpleite erschüttert Österreich - einen Tag vor Weihnachten

23.12.25, 11:42
Teilen

Die insolvente MGT Mayer Glastechnik GmbH in Feldkirch wird zugesperrt.  

Die insolvente MGT Mayer Glastechnik GmbH in Feldkirch wird zugesperrt. Noch laufende Betriebsbereiche sollen bis längstens Mitte Februar fortgeführt werden, um vorhandene Lagerbestände im Sinne der Konkursmasse bestmöglich abzubauen, informierte der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag. Auch nach der Schließung des gesamten Unternehmens beabsichtige die Schuldnerin, die im Sanierungsplan vorgesehene Quote von 20 Prozent zu erfüllen, hieß es.

Die KSV-Informationen beruhen auf Angaben von Insolvenzverwalter Tobias Gisinger. MGT Mayer Glastechnik ist bei rund 100 Gläubigern mit 10,5 Mio. Euro verschuldet, 109 Mitarbeiter sind von dem Konkurs betroffen. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde auf Antrag des Unternehmens eröffnet. MGT Mayer Glastechnik erzeugt Isolierglas und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Bauglasprodukten. Als Insolvenzursache wurden gestiegene Kosten und ein Umsatzrückgang aufgrund gesunkener Nachfrage nach Spezialgläsern angegeben. Außergerichtliche Restrukturierungsmaßnahmen waren gescheitert. Gläubigerforderungen können bis zum 12. Februar 2026 angemeldet werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent vor, die innerhalb von zwei Jahren zu bezahlen ist. Mit der Erfüllung des Sanierungsplans erwirkt die Schuldnerin eine Restschuldbefreiung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden