Nächste Millionenpleite erschüttert Österreich - einen Tag vor Weihnachten

Die insolvente MGT Mayer Glastechnik GmbH in Feldkirch wird zugesperrt. Noch laufende Betriebsbereiche sollen bis längstens Mitte Februar fortgeführt werden, um vorhandene Lagerbestände im Sinne der Konkursmasse bestmöglich abzubauen, informierte der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag. Auch nach der Schließung des gesamten Unternehmens beabsichtige die Schuldnerin, die im Sanierungsplan vorgesehene Quote von 20 Prozent zu erfüllen, hieß es.

Die KSV-Informationen beruhen auf Angaben von Insolvenzverwalter Tobias Gisinger. MGT Mayer Glastechnik ist bei rund 100 Gläubigern mit 10,5 Mio. Euro verschuldet, 109 Mitarbeiter sind von dem Konkurs betroffen. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung wurde auf Antrag des Unternehmens eröffnet. MGT Mayer Glastechnik erzeugt Isolierglas und betreibt den Groß- und Einzelhandel mit Bauglasprodukten. Als Insolvenzursache wurden gestiegene Kosten und ein Umsatzrückgang aufgrund gesunkener Nachfrage nach Spezialgläsern angegeben. Außergerichtliche Restrukturierungsmaßnahmen waren gescheitert. Gläubigerforderungen können bis zum 12. Februar 2026 angemeldet werden. Der Sanierungsplan sieht eine Quote von 20 Prozent vor, die innerhalb von zwei Jahren zu bezahlen ist. Mit der Erfüllung des Sanierungsplans erwirkt die Schuldnerin eine Restschuldbefreiung.