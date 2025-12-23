Pleite-Schock: Baufirma schließt einen Tag vor Weihnachten

86 Mitarbeiter verlieren ihren Job

Die insolvente Baufirma Malzner Erdbau GmbH in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) schließt mit 23. Dezember. Das berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" in ihrer Dienstag-Ausgabe. Masseverwalter Christopher Schuster habe die Belegschaft bei einer Betriebsversammlung darüber informiert. 86 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

Millionenpleite

Die Gründe seien demnach das nicht kostendeckende Auftragsvolumen und fehlende finanzielle Mittel. Die Zeit des Betriebsurlaubs bis 12. Jänner sei nicht überbrückbar gewesen, die Fortbestandsprognose negativ. Für eine Übernahme fehlten Interessenten.

Die Firma hatte in ihrem Anfang der Vorwoche eingebrachten Konkursantrag auf die allgemeine Rezession und auf Preiserhöhungen, die man nach Auftragsvergaben nicht habe weitergeben können, verwiesen. Auch seien "viele Großbaustellen nicht bezahlt" worden. Knapp 1,1 Mio. Euro Aktiva stehen gut 2,7 Mio. Euro an Passiva gegenüber. Neben der Belegschaft sind 100 Gläubiger betroffen.