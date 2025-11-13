Alles zu oe24VIP
Gegen Moldawien

Play-off droht! Italiens 2:0 reicht nicht für WM-Ticket

13.11.25, 23:14
Teilen

Italien muss trotz eines 2:0-Siegs gegen Moldau wohl ins Play-off. Die Azzurri liegen drei Punkte hinter Norwegen und haben eine deutlich schlechtere Tordifferenz.

Italien hat in der Republik Moldau mit 2:0 gewonnen, doch der Sieg reicht nicht für die direkte WM-Qualifikation. Vor dem Gruppe-I-Finale am Sonntag in Mailand liegt Norwegen drei Punkte vor den Azzurri.

Tordifferenz als großes Problem

Bei Punktegleichheit würde die Tordifferenz entscheiden - und da haben die Skandinavier mit einem Plus von 17 Treffern die Nase meilenweit vor Italien. Ein einfacher Sieg gegen Norwegen würde nicht reichen.

Finale in Mailand

Italien muss Norwegen am Sonntag in Mailand mit hohem Ergebnis besiegen, während gleichzeitig Estland gegen Norwegen gewinnen oder remis spielen müsste. Andernfalls geht es für die Azzurri ins Play-off.

Play-off als Notlösung

Sollte Italien den zweiten Platz nicht mehr erreichen, bliebe nur der Weg über die Play-offs im März. Für die zweimaligen Weltmeister wäre es die dritte verpasste direkte Qualifikation in Serie.

