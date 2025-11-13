Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Länderspiele
  5. WM-Qualifikation
Haaland & Sörloth schießen Norwegen zur WM
© getty

WM-Qualifikation

Haaland & Sörloth schießen Norwegen zur WM

13.11.25, 18:52 | Aktualisiert: 13.11.25, 20:35
Teilen

Erling Haaland und Alexander Sörloth schießen Estland mit 4:1 vom Platz und lösen damit für Norwegen vorzeitig das Ticket für die WM-Endrunde 2026.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit in Oslo sorgten Alexander Sörloth (50., 52.) und Erling Haaland (56., 62.) in der Donnerstag-Vorabendpartie innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung. Nach dem 7. Sieg in der 7. Quali-Partie konnten die Norweger als zweites Team nach England fix mit der WM-Endrunde Planen.

Haaland & Co. feiern WM-Party auf dem Rasen

Die Truppe von Staale Solbakken kann in Gruppe I zwar punktemäßig noch von Italien (bestritt die Primetime-Partie gegen Schlusslicht Moldawien) eingeholt werden, war aber aufgrund des klar besseren Torverhältnisses (+29!) nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen. Kein Wunder, dass es Haaland & Co. nach Abpfiff auf dem Rasen krachen ließen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden