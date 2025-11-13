Haaland & Sörloth schießen Norwegen zur WM

Erling Haaland und Alexander Sörloth schießen Estland mit 4:1 vom Platz und lösen damit für Norwegen vorzeitig das Ticket für die WM-Endrunde 2026.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit in Oslo sorgten Alexander Sörloth (50., 52.) und Erling Haaland (56., 62.) in der Donnerstag-Vorabendpartie innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung. Nach dem 7. Sieg in der 7. Quali-Partie konnten die Norweger als zweites Team nach England fix mit der WM-Endrunde Planen.

Haaland & Co. feiern WM-Party auf dem Rasen

Die Truppe von Staale Solbakken kann in Gruppe I zwar punktemäßig noch von Italien (bestritt die Primetime-Partie gegen Schlusslicht Moldawien) eingeholt werden, war aber aufgrund des klar besseren Torverhältnisses (+29!) nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen. Kein Wunder, dass es Haaland & Co. nach Abpfiff auf dem Rasen krachen ließen.