Deutschland feiert Schützenfest gegen Luxemburg

Am Tag nach dem 10:0 gegen San Marino wollten es uns die Deutschen in Sinsheim gegen Luxemburg nachmachen. Auch wenn es nicht zum ganz großen Spektakel reichte: Die Truppe von Julian Nagelsmann feierte einen souveränen 4:0-Sieg und führt jetzt in WM-Quali-Gruppe A.

Nach dem 0:2-Debakel gegen die Slowakei und dem 3:1 gegen Nordirland standen die Deutschen gegen Fußball-Zwerg Luxemburg (Platz 96 der Fußball-Weltrangliste) unter Druck, was zu zeigen. Tatsächlich brachte der deutsche Privatsender RTL zur Einstimmung auf die Partie Bilder von unserem Rekordsieg gegen San Marino. Motto: Schaut her, so spielt man sich gegen einen vermeintlich leichten Gegner in einen Sieg-Rausch!

Das klappte zumindest in Ansätzen. 4. Minute: Wirtz spielt in den 16er zu Gnabry, der nicht ganz fitte Woltemade fälscht zum vermeintlichen 1:0 ab. Doch der VAR kassiert das Tor: Hands! Dann zimmert Raum einen 25-m-Freistoß zum 1:0 ins Tor (12.).

St.-Pölten-Legionär Carlson verursacht Elfer und sieht Rot

Nach vergebenen Chancen zeigt der serbische Schiri auf den Elfmeterpunkt. Dirk Carlson – Legionär beim SKN St. Pölten – hat den Strafstoß mit seinem Handspiel verursacht und sieht dafür auch noch Rot. Kimmich lässt sich den Elfer nicht nehmen – 2:0 (21.).

Nach Seitenwechsel endlich das erste Tor aus dem Spiel durch Gnabry – 3:0 (48.). Zwei Minuten später schnürt Kimmich seinen Doppelpack – 4:0 (50.). Trotz deutscher Überzahl bleibt es dabei. Vor allem bei Wirtz, der seit dem Wechsel zu Liverpool mit einer hartnäckigen Formkrise kämpft, will der Ball nicht ins Tor – Stange nach Freistoß (62.).

Bundestrainer Nagelsmann ist mit dem souveränen 4:0 zufrieden.

Am Montag (20.45 Uhr, RTL live) soll's in dieser Tonart weitergehen!