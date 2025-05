Guardiola-Eklat nach FA-Cup: Pep attackiert Glasner-Held

ManCity-Coach Pep Guardiola sorgt beim FA-Cup nach Schlusspfiff für einen Handfesten Skandal.

Pep Guardiola lebt Fußball, das ist schon lange bekannt. Doch heuer musste er erstmals, seit er bei Manchester City in der Premier League übernommen hat, eine Saison ohne Titel verarbeiten. Die letzte Chance war das FA-Cup-Finale gegen Underdog Crystal Palace mit Österreichs Erfolgs-Coach Oliver Glasner.

Am Ende setzte sich der Londoner Klub sensationell durch und holte den ersten Titel der 120-jährigen Vereinsgeschichte. Der Spanier rastete nach Schlusspfiff richtig aus und ging auf einen Palace-Spieler los.

Umstrittener Cup-Held Henderson im Fokus

Schon während des Spiels ging es hitzig zur Sache. Sieger-Held wurde Tormann Dean Henderson, doch in den Augen von Guardiola hätte der Keeper gar nicht mehr am Platz stehen dürfen. Denn in der ersten Halbzeit rettete der Engländer die Führung, indem er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand abwehrte. Der VAR sah diese Aktion nicht, in der Schlussphase sah Henderson noch Gelb, in den Augen von Guardiola aber zu wenig.

Nach Schlusspfiff wollte der Spanier dem Tormann erst aus dem Weg gehen, am Ende gab es einen giftigen Wortwechsel.

Daraufhin reichte es dem erfolgsverwöhnten Trainer. Er ging auf Henderson los und einige Palace-Betreuer mussten dazwischengehen. Währenddessen schnappte sich Oliver Glasner seinen Sieg-Helden und redete auf ihn ein. Danach gingen die beiden auseinander und die historische Palace-Party konnte fortgesetzt werden.