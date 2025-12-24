Paukenschlag: Max Verstappen wechselt 2026 zu Mercedes

Mercedes und Max Verstappen überraschen die Motorsport-Fans zu Weihnachten mit einem überraschenden Deal.

Ausgerechnet zu Weihnachten sorgen Max Verstappen und Mercedes für einen kleinen Motorsport-Knall. Der entthronte Weltmeister der Formel 1 unterschreibt ab der Saison 2026 einen mehrjährigen Vertrag bei Mercedes.

Im abgelaufenen Jahr verpasste der 28-jährige Niederländer den fünften Titel in Folge und musste sich McLaren-Star Lando Norris nach dem packenden Finale um gerade einmal 2 Punkte geschlagen geben. Der österreichische Rennstall hatte ein turbulentes Jahr hinter sich. Erst trennte man sich von Langzeit-Teamchef Christian Horner, mit Saisonende wurde auch der Vertrag mit Motorsport-Berater und Verstappen-Förderer Helmut Marko aufgelöst.

Zuletzt machte Verstappen seinen Fans Hoffnung, dass er mit den Bullen nächste Saison wieder voll angreifen wird und sich wieder die Krone der Motorsport-Königsklasse aufsetzen werde. So soll die neue Power Unit von Red Bull laut Verstappen "sehr gut" sein.

Immer wieder wilde Gerüchte

Während die Top-Teams nächstes Jahr nach der großen Regeländerung der Formel 1 in eine ungewisse Zukunft blicken, war immer wieder zu hören, dass Mercedes die besten Fortschritte gemacht hatte und wieder zurück an die Spitze kommen wird. Auch deshalb gab es schon während der Saison immer wieder Gerüchte, dass "Super-Max" zu den Silberpfeilen wechseln wird.

Ein Geheim-Test in Portugal mit dem GT3 von Mercedes-AMG sorgte ebenfalls für Aufregung. Schon zuvor probierte Verstappen in einem Ferrari unter dem Namen Franz Herrmann auf der legendären Nordschleife, wie er sich in einer anderen Renn-Klasse schlagen würde.

Nun kommt es zum großen Knall. Mercedes-AMG verkündete offiziell, dass Verstappen ab 2026 in der GT-World-Challenge-Europe an den Start gehen wird. Zu der Rennserie gehört unter anderem der 24-Stunden-Klassiker von Spa-Francorchamps. Als weitere Fahrer wurden der ehemalige Sim-Racer Chris Lulham und Daniel Juncadella bestätigt.

Nürburgring als großes Ziel

Das große Ziel von Verstappen sei ein Start beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Ob er dort bereits 2026 starten wird, ist aber noch nicht bekannt. Das größte Problem ist derzeit seine Karriere in der Formel 1. Denn alle Vorbereitungsrennen auf das Highlight auf der Nordschleife kollidieren mit dem Rennkalender der Formel 1, wo Verstappen natürlich wieder mit Red Bull an den Start gehen wird.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Verstappen Racing für den Einsatz eines Mercedes-AMG GT3 in der GT-World-Challenge-Europe entschieden hat. Wir sind daher sehr glücklich über dieses äußerst ambitionierte und vielversprechende Projekt mit einer hochkarätigen Beteiligung sowohl im Sprint- als auch im Langstreckenprogramm der GT-World-Challenge-Europe", sagt Stefan Wendl, Leiter des Kundensport-Programms von Mercedes-AMG.