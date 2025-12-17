Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Paukenschlag in der Formel 1: Christian Horner steht vor Comeback

17.12.25, 06:49
Christian Horner könnte schon bald ein Comeback in der Formel 1 feiern. 

Berichten zufolge befindet sich der ehemalige Red-Bull-Teamchef in Gesprächen, um 2026 als Teamchef zu Alpine zu wechseln.  

Christian Horner, der Red Bull Racing von 2005 bis 2023 als Teamchef leitete und das Team zu sechs Konstrukteurs- und acht Fahrerweltmeisterschaften führte, verließ das Team im Juli dieses Jahres. Laut Red Bull wurde der 51-Jährige aufgrund von Bedenken bezüglich der Zukunft von Starfahrer Max Verstappen entlassen.

Horner auf der Suche nach neuer Herausforderung

Seitdem ist Horner auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in der Formel 1. Diverse Teams wurden mit einer Verpflichtung des Briten in Verbindung gebracht, und es scheint, als könnte sein nächster Schritt tatsächlich zu Alpine führen. Laut einem Bericht des niederländischen Mediums De Telegraaf führt Horner bereits Gespräche mit dem französischen Team und könnte 2026 zu Alpine wechseln.

Christian Horner
© Getty

Aston Martin scheidet aus

Zunächst galt Aston Martin als heißer Favorit für Horners Rückkehr. Das Team hatte 2025 den legendären Red-Bull-Designer Adrian Newey verpflichtet, was die Spekulationen anheizte, dass Horner diesem Beispiel folgen und als Teamchef nach Aston Martin wechseln könnte. Doch diese Hoffnungen zerbrachen, als das Team bestätigte, dass Newey selbst in der Saison 2026 die Rolle des Teamchefs übernehmen wird.

Horner bei Alpine?

Jetzt scheint Alpine die realistischste Option für Horner zu sein. Das Team hat in dieser Saison mit Problemen zu kämpfen und landete mit Fahrern Pierre Gasly und Franco Colapinto auf den enttäuschenden Plätzen 18 und 20 der Fahrerwertung. Horner könnte 2026 als Teamchef zu Alpine kommen, wobei seine Rolle bei dem Team noch unklar ist. Es gibt Gerüchte, dass er eine Mitbeteiligung am Team übernehmen könnte, ähnlich wie es Toto Wolff bei Mercedes getan hat.

Verstappen Horner
© Getty

Mögliche Beteiligung von Otro Capital

Es wurde auch berichtet, dass Horner zusammen mit einer Investorengruppe ein Geschäft mit Alpine plant. Seit 2023 hält das amerikanische Konsortium Otro Capital 24 % der Aktien an Alpine. Berichten zufolge soll Otro Capital jedoch daran interessiert sein, diese Anteile zu verkaufen, was Horner und seine Investoren zu einem potenziellen Käufer machen könnte.

Horner äußert sich zurückhaltend

Auf eine Nachfrage zu den Gerüchten über seinen möglichen Wechsel zu Alpine sagte Horner lediglich, dass er Gespräche mit dem Team führe, jedoch keine weiteren Details preisgeben wolle.

