Paukenschlag: FC Bayern kauft neues Stadion

Der FC Bayern München hat ein neues Stadion gekauft: den Sportpark Unterhaching. Dort soll in der Zukunft die Frauenmannschaft des deutschen Rekordmeisters spielen.

Nach langen Spekulationen hat nun der FC Bayern München das Stadion von der SpVgg Unterhaching offiziell gekauft. Ab dem 1. Januar 2026 wird die Allianz Arena Stadion GmbH der neue Eigentümer der Spielstätte sein.

Das Stadion soll angepasst werden und ab der Saison 2026/27 den "gesamten Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen beheimaten". Die SpVgg Unterhaching wird ihre Heimspiele trotzdem weiter im Sportpark spielen.

Neues Stadion wichtig für Frauenteam

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, teilte in einer Mitteilung mit: "Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen." Vor allem soll das neue Stadion der Frauen zukünftig die "Anforderungen der UEFA erfüllen" und "der Zuschauernachfrage" gerecht werden.

Der Kaufpreis ist derzeit nicht bekannt. Geschätzt wird eine Summe von etwa 7,25 Millionen Euro, so "Merkur". Die Stadion-Frage war schon länger bei den Bayern-Frauen ein Thema. In ihre bisherige Heimstätte passen nur 2.500 Zuschauer rein. Der Sportpark Unterhaching hat Platz für rund 15.000 Fans.

Besondere Spiele weiterhin in der Allianz Arena

Für spezielle Spiele laufen die Bayern-Frauen auch in der Allianz Arena auf. Für den gewöhnlichen Spielbetrieb in der Bundesliga und Gruppenspielen der Champions League ist das Stadion mit 75.000 Sitzplätzen viel zu groß.

Mit der neuen Spielstätte sollen für das Frauenteam bessere Bedingungen geschaffen werden. Topspiele können trotzdem weiterhin in der Allianz Arena gespielt werden.