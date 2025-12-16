Alles zu oe24VIP
Zadrazil
Teamspielerin

Entscheidung: ÖFB-Star verlängert langfristig beim FC Bayern

16.12.25, 12:33
Die derzeit verletzte Fußball-Teamspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag beim FC Bayern verlängert. 

Die Mittelfeldspielerin hat sich bis Juni 2027 an die Münchnerinnen gebunden, wie der Club am Dienstag bekannt gab.

Entscheidung: ÖFB-Star verlängert langfristig beim FC Bayern
Zadrazil spielt seit über fünf Jahren für Bayern und gewann mit dem Club in dieser Zeit viermal die deutsche Meisterschaft.

Erlittener Kreuzbandriss

Die Salzburgerin (32) ist derzeit aufgrund eines Ende September erlittenen Kreuzbandrisses zum Zuschauen gezwungen. "Die Vertragsverlängerung bedeutet für mich große Wertschätzung und enorme Unterstützung.

Sarah Zadrazil von Bayern München
Sie gibt mir die Möglichkeit, mich voll und ganz auf meine Reha zu konzentrieren und alles dafür zu tun, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Zadrazil.

Bisher 128 Länderspiele 

Für Österreich hat Zadrazil bisher 128 Länderspiele bestritten. Nach Deutschland wechselte sie 2016 zu Turbine Potsdam, ehe es im Sommer 2020 nach München weiterging.

