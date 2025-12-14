Bayern-Schock: Stürmer-Star fehlt wochenlang

Trainer Vincent Kompany bestätigt den vorläufigen Abgang.
Erst im Sommer kam Nicolas Jackson leihweise von Chelsea zum FC Bayern, nun muss der deutsche Meister wochenlang auf den Offensiv-Star verzichten. Der Senegalese verabschiedet sich nach dem Spiel gegen Mainz und reist mit der Nationalmannschaft zum Afrika-Cup nach Marokko.
Trainer Vincent Kompany bestätigte dies am Samstag: „Meine Information ist, dass er am Sonntag nach dem Spiel gegen Mainz mit dem Senegal zum Afrika-Cup reist.“ Auch Sportdirektor Christoph Freund rechnet damit, dass Jackson lange fehlen wird: „Die offizielle Abstellungspflicht beginnt am Montag. Wir rechnen damit, dass es auch so kommt.“
Der Afrika-Cup beginnt am 21. Dezember und dauert bis zum 18. Jänner. Senegal hat dabei beste Chancen, weit im Turnier zu kommen.
Jackson wurde für 16,5 Mio. Euro ausgeliehen, konnte bisher die Erwartungen aber nicht erfüllen. Der Senegalese stand erst 6 Mal in der Startelf und erzielte fünf Tore. Unwahrscheinlich, dass die Bayern die Kaufoption über 65 Millionen Euro ziehen.