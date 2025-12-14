Alles zu oe24VIP
FC Bayern
© Getty

Ausfall

Bayern-Schock: Stürmer-Star fehlt wochenlang

14.12.25, 08:06
Trainer Vincent Kompany bestätigt den vorläufigen Abgang. 

Erst im Sommer kam Nicolas Jackson leihweise von Chelsea zum FC Bayern, nun muss der deutsche Meister wochenlang auf den Offensiv-Star verzichten. Der Senegalese verabschiedet sich nach dem Spiel gegen Mainz und reist mit der Nationalmannschaft zum Afrika-Cup nach Marokko.

Trainer Vincent Kompany bestätigte dies am Samstag: „Meine Information ist, dass er am Sonntag nach dem Spiel gegen Mainz mit dem Senegal zum Afrika-Cup reist.“ Auch Sportdirektor Christoph Freund rechnet damit, dass Jackson lange fehlen wird: „Die offizielle Abstellungspflicht beginnt am Montag. Wir rechnen damit, dass es auch so kommt.“

Der Afrika-Cup beginnt am 21. Dezember und dauert bis zum 18. Jänner. Senegal hat dabei beste Chancen, weit im Turnier zu kommen.

Nicolas Jackson
© Getty

Jackson wurde für 16,5 Mio. Euro ausgeliehen, konnte bisher die Erwartungen aber nicht erfüllen. Der Senegalese stand erst 6 Mal in der Startelf und erzielte fünf Tore. Unwahrscheinlich, dass die Bayern die Kaufoption über 65 Millionen Euro ziehen.

