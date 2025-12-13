Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Flick
© Getty

Fußball

Barcelona nach 2:0 gegen Osasuna vorerst 7 Punkte vor Real

13.12.25, 23:56
Teilen

Affengruber verlor mit Elche. 

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid zumindest vorübergehend auf sieben Punkte ausgebaut.

Die Katalanen feierten am Samstag durch einen Doppelpack von Raphinha (70., 86.) einen 2:0-Heimsieg über Osasuna. Die "Königlichen" können am Sonntag mit einem Auswärtserfolg gegen Alaves wieder bis auf vier Zähler an den Titelverteidiger herankommen.

In der 87. Minute 

Elche verlor mit dem in der 87. Minute ausgetauschten David Affengruber bei Real Mallorca 1:3 und ist Tabellenneunter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden