Barcelona nach 2:0 gegen Osasuna vorerst 7 Punkte vor Real

Affengruber verlor mit Elche.

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Real Madrid zumindest vorübergehend auf sieben Punkte ausgebaut.

Die Katalanen feierten am Samstag durch einen Doppelpack von Raphinha (70., 86.) einen 2:0-Heimsieg über Osasuna. Die "Königlichen" können am Sonntag mit einem Auswärtserfolg gegen Alaves wieder bis auf vier Zähler an den Titelverteidiger herankommen.

Elche verlor mit dem in der 87. Minute ausgetauschten David Affengruber bei Real Mallorca 1:3 und ist Tabellenneunter.