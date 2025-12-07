Hamilton-Horror: Jetzt ist es offiziell

Nach dem GP von Abu Dhabi ist es klar: Lewis Hamiltons Ferrari-Wechsel war ein riesiges Missverständnis.

Vor dem Jahr war die Begeisterung groß, als Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari gewechselt ist. Mit 40 Jahren wollte der siebenfache Weltmeister einen Tapetenwechsel und den alleinigen Titel-Rekord von Ferrari-Ikone Michael Schumacher wegschnappen. Doch das Jahr war eines zum Vergessen. Zuletzt wurden die Gerüchte immer lauter, dass der GP von Abu Dhabi der letzte F1-Auftritt von Hamilton sein wird.

Wenn er rückblickend Bilanz zieht, wird es wohl die längste Fehleranalyse seiner Karriere. Zuletzt scheiterte er vier Mal in Folge in Q1 (Las Vegas, Katar-Sprint, Katar, Abu Dhabi). Das ist noch keinem Piloten der Scuderia gelungen - absoluter Negativrekord. Doch wie geht es mit dem Superstar weiter? Jetzt ist er nicht einmal mehr der letzte Brite, der sich die F1-Krone aufsetzen konnte.

Doch damit nicht genug. Die Saison 2025 war offiziell die schlechteste seiner ganzen Karriere. Mit Ausnahme des Sprint-Sieges in China (2. WM-Station) konnte er keinen einzigen Erfolg feiern. Nicht einmal einen Podestplatz gab es für Hamilton - erstmals in seiner ruhmreichen Karriere.

Kein Nummer-2-Fahrer

Sein Teamkollege Charles Leclerc, der auch in Abu Dhabi vor dem Briten über die Ziellinie fuhr, hatte ihm längst den Rang abgelaufen. In der Endabrechnung der Fahrer-Wertung liegt der Monegasse 86 Punkte vor Hamilton. Ein absoluter Rückschlag, erstmals seit seinem Premieren-Titel 2008 ist Hamilton ganz klar die Nummer 2 im Team.

Ob er als zweite Wahl im kommenden Jahr tatsächlich weitermacht? Diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Sollte er trotz laufenden Vertrages den Entschluss fassen, seine Karriere zu beenden, würde er ein Fahrer-Beben auslösen, denn dann würde eines der begehrtesten Cockpits im Fahrerlager frei werden.

Spannend wird auch, wie die Autos nach der großen Reglement-Änderung funktionieren. Ab der nächsten Saison gibt es etwa kein DRS mehr. Im Hintergrund liefen seit über einem Jahr die Vorbereitungen. Aufgrund der gravierenden Änderung werden die ersten Tests in Barcelona auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, spätestens da wissen dann alle, ob es Lewis Hamilton noch einmal wissen will.