39A jetzt mit Wasserstoff unterwegs
© ORF Wien

E-Strom

39A jetzt mit Wasserstoff unterwegs

25.11.25, 10:22 | Aktualisiert: 25.11.25, 12:23
Die Wiener Linien setzen weiter auf Wasserstoff als Antrieb für ihre Busse. Ab Montag kommender Woche verkehren die Ökobusse auf der Linie 39A. Damit fahren Wasserstoffbusse im Regelbetrieb außerhalb der Inneren Bezirke und das in durchaus anspruchsvollem Gelände. 

Erstmals sind keine kleinen Busse wie etwa in der Innenstadt mit Wasserstoff unterwegs. Vielmehr sind die Busse der Linie 39A zwölf Meter lang, bieten Platz für 79 Fahrgäste und haben eine Leistung von 180 Kilowatt. Zehn Stück der portugiesischen Firma CaetanoBus kommen zum Einsatz. Die Firma hat gemeinsam mit Toyota die Wasserstoffzellen-Technologie eingebaut. 

Hohe Reichweite unabhängig von äußeren Bedingungen

Die Busse haben eine Reichweite von über 400 km, egal, ob es kalt oder warm, ob es bergauf geht oder eben ist, schilderte die technische Geschäftsführerin der Wiener Linien, Gudrun Senk bei der Präsentation. Das schaffe eine Flexibilität, die durch Brennstoffzellen am Dach erreicht werde. 37,5 Kilogramm Wasserstoff ermöglichen die hohe Reichweite. Eingesetzt werden die Busse ab dem 1. Dezember auf der Linie 39A zwischen Heiligenstadt und Sievering.

