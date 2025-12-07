Alles zu oe24VIP
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
ÖFB-Star Schmid legt zwei Tore auf, Bremen verliert trotzdem das Derby
© Getty

HSV jubelt

ÖFB-Star Schmid legt zwei Tore auf, Bremen verliert trotzdem das Derby

07.12.25, 17:57
Werder Bremen hat im Kampf um einen Platz in der oberen Tabellenhälfte der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag erlitten. 

Kapitän Marco Friedl und Co. kassierten am Sonntag im 109. Ligaduell der beiden Traditionsteams gegen Aufsteiger Hamburger SV trotz einer 1:0-Pausenführung eine 2:3-Niederlage. Daran konnten auch zwei Assists von Romano Schmid nichts ändern, der wie Friedl durchspielte. In der Startelf stand auch der erst im Finish ausgetauschte Marco Grüll.

Vor dem 1:0 (45.+1) erkämpfte sich Schmid vom Ex-Salzburger Nicolas Capaldo den Ball und spielte schnell auf Jens Stage, der von knapp außerhalb des Strafraums ins rechte Eck traf. Vor dem 2:2 (78.) legte der ÖFB-Teamspieler im Sechzehner quer auf Justin Njinmah, der die Vorlage verwertete. Für den HSV avancierte bei seinem Comeback wenige Sekunden nach seiner Einwechslung Yussuf Poulsen (84.) zum Matchwinner, nachdem zuvor Albert Sambi Lokonga (63.) und Luka Vuskovic (75.) getroffen hatten.

Die Hamburger konnten damit im Gegensatz zum bisher letzten Aufeinandertreffen im Oberhaus jubeln - am 24. Februar 2018 hatte Werder dank eines späten Tors 1:0 gewonnen. In der Tabelle rückte der auf Rang 13 liegende HSV bis auf einen Zähler an den Elften Bremen heran.

