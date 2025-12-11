Verona Pooth mit emotionaler Botschaft: "Würde mein Leben geben"

Verona Pooth sorgt im Interview mit der deutschen "Bild" für einen emotionalen Moment: Im Gespräch sprach sie offen über ihre Liebe zu Ehemann Franjo, ihre beiden Söhne und die Familie.

Die Unternehmerin und TV-Persönlichkeit erzählt, warum sie nach Jahren in Dubai zu Weihnachten wieder nach Deutschland kommt und warum wahre Liebe für sie alles bedeutet.

Nach Dubai ausgewandert

Verona Pooth, die vor Kurzem nach Dubai ausgewandert ist, kehrte für Weihnachten nach Deutschland zurück. Besonders emotional wurde es, als Verona über ihre 21-jährige Ehe mit Unternehmer Franjo Pooth sprach.

Barbara Schöneberger und Verona Pooth © Getty Images

"Geborgenheit und Stärke“

„Wahre Liebe ist ein Fundament. Sie wächst und wird zu Schutz, Geborgenheit und Stärke“, erklärte sie.

Für Verona ist klar: „Man sollte etwas beenden, wenn die Liebe vorbei ist, nicht für Applaus zusammenbleiben.“ In einer tief berührenden Aussage fügte sie hinzu: „Der Tag, an dem ich aufwache und Franjo nicht mehr liebe, dann bin ich weg.“

© Getty Images

San Diego und Rocco

Doch das größte Glück von Verona sind ihre beiden Söhne, San Diego und Rocco (13). Die Unternehmerin beschreibt ihre Kinder mit voller Stolz: „Meine Kinder sind einzigartig, weil sie respektvoll und großzügig sind. Für meine Familie würde ich mein Leben geben, in einer Sekunde.“