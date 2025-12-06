Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Drei weitere Hamas-Geiseln freigelassen
© APA/AFP/EYAD BABA

Weltpolitik

Knalleffekt im Nahost-Krieg: Hamas erklärt "unter Bedingungen" Bereitschaft zur Entwaffnung!

06.12.25, 21:49
Teilen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat "unter Bedingungen" ihre Bereitschaft zur Entwaffnung erklärt. 

Voraussetzung sei ein Ende der israelischen "Besatzung", erklärte die Gruppe am Samstag laut Nachrichtenagentur AFP. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bisher jedoch strikt abgelehnt.

Ein beispiellose Massaker der radikalislamischen Hamas und anderer extremistischer Organisationen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden, hatte den jüngsten Gaza-Krieg ausgelöst. Bei israelischen Militärangriffen kamen in Folge nach palästinensischen Angaben mehr als 70.000 Menschen ums Leben.

Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern und kann derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Schätzungen gehen sogar von möglicherweise deutlich höheren Totenzahlen aus. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe, vereinzelt gibt es aber noch immer Tote bei gewaltsamen Zwischenfällen. Der Gazastreifen ist während des Kriegs großflächig zerstört worden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden