Knalleffekt im Nahost-Krieg: Hamas erklärt "unter Bedingungen" Bereitschaft zur Entwaffnung!

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat "unter Bedingungen" ihre Bereitschaft zur Entwaffnung erklärt.

Voraussetzung sei ein Ende der israelischen "Besatzung", erklärte die Gruppe am Samstag laut Nachrichtenagentur AFP. Die Entwaffnung der Hamas gehört zu den Schlüsselforderungen des US-Friedensplans für die Region. Die Gruppe hatte eine Abgabe ihrer Waffen bisher jedoch strikt abgelehnt.

Ein beispiellose Massaker der radikalislamischen Hamas und anderer extremistischer Organisationen in Israel, bei dem am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt wurden, hatte den jüngsten Gaza-Krieg ausgelöst. Bei israelischen Militärangriffen kamen in Folge nach palästinensischen Angaben mehr als 70.000 Menschen ums Leben.

Die Zahl unterscheidet nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern und kann derzeit nicht unabhängig überprüft werden. Schätzungen gehen sogar von möglicherweise deutlich höheren Totenzahlen aus. Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe, vereinzelt gibt es aber noch immer Tote bei gewaltsamen Zwischenfällen. Der Gazastreifen ist während des Kriegs großflächig zerstört worden.