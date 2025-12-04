Gäste evakuiert, Leben riskiert! Feuer-Schock bei deutschem Star-Koch

Es brannte gleich in zwei der Restaurants des TV-Kochs. Die Brandursache wurde jetzt herausgefunden.

In der Nürnberger Altstadt herrschte am Dienstag, den 2. Dezember, kurzzeitig Aufregung: Aus dem Restaurant „Fränk’ness“ stiegen plötzlich Flammen auf, Gäste alarmierten umgehend die Feuerwehr. Auch das darüberliegende Lokal „Imperial“ war betroffen. Beide Restaurants gehören dem TV-Koch Alexander Herrmann, der erst vor kurzem sein Bratkartoffel-Geheimnis verraten hatte.

Mehr lesen:

Als Brandursache gilt offenbar ein Steinofen im „Fränk’ness“. Herrmann bestätigte gegenüber der „Bild“: „Aus dem Steinofen heraus hat es wohl hochgebrannt. Warum, wissen wir noch nicht, aber das wird sich klären.“ Zum Zeitpunkt des Vorfalls war Herrmann selbst nicht in Nürnberg. Für ihn steht fest: Glücklicherweise wurde niemand verletzt.





Bevor die Feuerwehr eintraf, zeigte der Küchenchef vor Ort schnelle Reaktion: Mit einem Feuerlöscher konnte er die Flammen ersticken und verhinderte offenbar Schlimmeres. Herrmann lobte den Einsatz ausdrücklich: „Die Erstmaßnahme von ihm war perfekt. Da muss man ihm ein großes Kompliment machen, in so einem Moment auch einen kühlen Kopf zu bewahren.“

Küchenchef als Held

Auch die Feuerwehr würdigte das schnelle Handeln des Küchenchefs. Herrmann ergänzte: „Ich bin sehr stolz auf ihn.“ Privat ist der TV-Koch in dritter Ehe mit Maxi Herrmann verheiratet. Regelmäßig ist Alexander Herrmann in Shows wie „Die Küchenschlacht“, „Lanz kocht“ oder „The Taste“ zu sehen.