TV-Unfall: Star-Koch Tim Mälzer geht schreiend zu Boden

In der RTL-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" kam es zu einem Zwischenfall.

Tim Mälzer ging während einer Challenge schreiend zu Boden und wurde von einem Sanitäter behandelt. Der 54-jährige Sternekoch zog bei einer kräftezehrenden Aufgabe, bei der er einen schweren Schlitten über das Trainingsfeld zog, eine schmerzhafte Verletzung davon. "Hat sich angefühlt wie ein Pferdekuss (Anm. Schenkerl oder Eisenbahner)", stöhnte Mälzer anschließend.

Nach kurzer ärztlicher Behandlung kehrte der TV-Koch jedoch zurück ins Studio. Auf die Frage von Moderatorin Laura Wontorra, was der Arzt gesagt habe, antwortete Mälzer gewohnt trocken: "Im Arsch. Er hat gesagt: Gott sei Dank ist er kein Tierarzt, sonst würde er einschläfern." Trotz Schmerzen machte er bei der nächsten Challenge – einem Kart-Rennen – weiter: "Wer bremst, verliert", witzelte er.

In der Show treten Mälzer, Jens "Knossi" Knossalla und Jan Köppen in außergewöhnlichen Disziplinen gegen verschiedene Profis an – von "Zungenakrobatik" über "Car Flipping" bis zu "Ballons zerbeißen". Das Ziel: bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Die Sendung läuft heute um 20.15 Uhr auf RTL.