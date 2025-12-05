Alles zu oe24VIP
"Muss Eier in die Hand nehmen!" - Schlägt Schwarz im RTL zurück?
© gepa

Sonntag, 18/20 Uhr:

"Muss Eier in die Hand nehmen!" - Schlägt Schwarz im RTL zurück?

05.12.25, 22:33
Teilen

48 Stunden nach seinem 20. Platz im Chaos-Super-G von Beaver Creek will Allrounder Marco Schwarz am Sonntag im Riesentorlauf (18/21 Uhr, ORF1 live) zurückschlagen.

"Ich darf nicht jammern, es ist ein Outdoor-Sport", kommentierte Schwarz seinen aussichtslosen Ritt mit Startnummer 21, zeigte sich aber als fairer Verlierer: "Es ist vielleicht nicht 100 Prozent fair, aber die Besten sind vorne."

"Muss die Eier in die Hand nehmen"

Schwarz müsse "daran arbeiten, dass ich auch bei schlechter Sicht die Eier in die Hand nehme." Nach einem Tag Pause folgt mit einem Riesentorlauf in Beaver Creek der Abschluss der aus österreichischer Sicht bereits erfolgreichen Nordamerika-Tournee. 

Gespannt dürfen wir auch auf den dritten Saison-Auftritt von Stefan Brennsteiner sein. Nach dem 4. Platz beim RTL-Auftakt in Sölden und dem Sieg in Copper Mountain, dem ersten unserer Herren im Olympia-Winter 2025/26, geht der Salzburger im Roten Trikot des RTL-Gesamtführenden an den Start.

Auch Weltmeister Raphael Haaser, der sich am Freitag als Super-G-Dritter mit der Raubvogel-Strecke anfreundete, rechnet sich Podest-Chancen aus.

