Collien Fernandes
© Getty Images

Nach Trennung

Falscher Name im Abspann! Collien Fernandes erklärt peinlichen „Traumschiff“-Fauxpas

25.11.25, 07:17
Ein unerwarteter Patzer im Abspann des ZDF-„Traumschiffs“ sorgt derzeit für Gesprächsstoff: Schiffsärztin Collien Fernandes scheint plötzlich unter zwei verschiedenen Namen auf. Nun erklärt die Schauspielerin selbst, wie es zu dem Verwirrspiel kommen konnte. 

Ein kleines Detail in der neuen „Traumschiff“-Staffel hat für Irritation unter den Zusehern gesorgt – und zwar ausgerechnet rund um Schiffsärztin Collien Fernandes. In der aktuellen Folge, die das ZDF am 23. November ausgestrahlt hat und die die Crew nach Neuseeland führte, taucht die Schauspielerin nämlich mit unterschiedlichen Namen auf. Nun äußert sich Fernandes selbst zu dem Missverständnis.

Seit über vier Jahrzehnten bereist das „Traumschiff“ die attraktivsten Destinationen des Globus. Der Trip nach Auckland bildete den Auftakt zu drei neuen Episoden: Zu Weihnachten geht es weiter nach Bora Bora, und zum Jahreswechsel folgt eine Folge aus Madikwe.

Wie gewohnt mit an Bord: Florian Silbereisen als Kapitän – und Collien Fernandes in ihrer Rolle als Dr. Jessica Delgado. Doch ein Blick in die Darstellerliste ließ aufhorchen: Dort scheint die Schauspielerin nicht einheitlich auf. In den ersten zwei neuen Folgen wird sie noch als „Collien Ulmen-Fernandes“ geführt, erst die Neujahrsfolge enthält die korrekte Bezeichnung „Collien Fernandes“.

Das sagt Collien zu dem Hoppala

Im Gespräch mit t-online erklärt die 44-Jährige, warum es zu dieser Diskrepanz kam. Sie habe ihre Trennung von Christian Ulmen im September bewusst öffentlich gemacht: „Damit die Trennung nicht als unbestätigter Flurfunk durch die Branche wabert, hat das ZDF auch erst mit der öffentlichen Kommunikation davon erfahren.“

 


 

Zu den Abspännen der Sendung könne sie nichts sagen: „Ich habe keine Kenntnis davon, zu welchem Zeitpunkt Ab- und Vorspann der ZDF-Show erstellt werden.“ Gleichzeitig betont sie, dass sie nicht erwarte, „dass bereits abgeschlossene Arbeitsprozesse aufgrund meines Privatlebens noch mal neu aufgemacht werden“.

Sender kommentiert den Fehler

Auch der Sender nimmt Stellung. Laut ZDF waren die Folgen „Auckland“ und „Bora Bora“ zu jenem Zeitpunkt, als Fernandes ihren Namen änderte, bereits fertiggestellt. „Die Folge ‘Madikwe’ sei hingegen noch in der Postproduktion gewesen“, erklärt eine Sprecherin. Daher habe man – „in Absprache mit Collien Fernandes“ – darauf verzichtet, die bereits endgefertigten Episoden erneut zu bearbeiten.

