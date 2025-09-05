Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Oliver Pocher, Ulmen-Fernandes
© Getty Images

Trennung

Collien Fernandes und Christian Ulmen: Pocher macht sich über Ehe-Aus lustig

05.09.25, 14:09
Teilen

Nach 14 Jahren Ehe gehen Collien Ulmen-Fernandes und Christian (49) getrennte Wege. Die Nachricht sorgt in Deutschland und Österreich für Aufsehen – und Oliver Pocher kommentiert das Drama bereits spöttisch. 

Die Nachricht, dass Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) nach 14 Jahren Ehe getrennte Wege gehen, hat in der deutschen Medienlandschaft für Schlagzeilen gesorgt.

Mehr lesen: 

Die Schauspieler bestätigten gestern in einem gemeinsamen Statement, dass sie schon seit geraumer Zeit getrennt leben – Details zu Zeitpunkt oder Gründen ihrer Trennung blieben sie schuldig. „Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen“, hieß es darin.

"In guten wie in schlechten Zeiten"

Im Netz sorgt die Nachricht prompt für zahlreiche Reaktionen – und auch Oliver Pocher (47) konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. In seiner Instagram-Story kommentierte der Comedian spöttisch: „In guten wie in schlechten Zeiten! Willkommen im Showbusiness.“


 

Besonders die Werbekampagnen des einstigen Traumpaares geraten unter Pochers Lupe. Collien und Christian standen zuletzt unter anderem als prominente Gesichter einer Online-Apotheke vor der Kamera – der TV-Spot, der sich unter anderem um Durchfall dreht, läuft seit Monaten rauf und runter. „Gibt’s jetzt zumindest einen Rabattcode bei Shop Apotheke oder Magenta?“, fragt Pocher scherzhaft. Und weiter: „In der Werbung immer das Power Couple spielen und in der Realität alles ein bisschen anders – und dann natürlich keine weiteren Stellungnahmen.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden