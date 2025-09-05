Collien Fernandes und Christian Ulmen: Pocher macht sich über Ehe-Aus lustig

Nach 14 Jahren Ehe gehen Collien Ulmen-Fernandes und Christian (49) getrennte Wege. Die Nachricht sorgt in Deutschland und Österreich für Aufsehen – und Oliver Pocher kommentiert das Drama bereits spöttisch.

Die Nachricht, dass Collien Ulmen-Fernandes (43) und Christian Ulmen (49) nach 14 Jahren Ehe getrennte Wege gehen, hat in der deutschen Medienlandschaft für Schlagzeilen gesorgt.

Die Schauspieler bestätigten gestern in einem gemeinsamen Statement, dass sie schon seit geraumer Zeit getrennt leben – Details zu Zeitpunkt oder Gründen ihrer Trennung blieben sie schuldig. „Als Paar gehen wir fortan getrennte Wege, doch als Eltern werden wir weiterhin gemeinsam für unsere Tochter da sein. Wir bitten darum, von Anfragen in dieser Angelegenheit Abstand zu nehmen“, hieß es darin.

"In guten wie in schlechten Zeiten"

Im Netz sorgt die Nachricht prompt für zahlreiche Reaktionen – und auch Oliver Pocher (47) konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. In seiner Instagram-Story kommentierte der Comedian spöttisch: „In guten wie in schlechten Zeiten! Willkommen im Showbusiness.“

Besonders die Werbekampagnen des einstigen Traumpaares geraten unter Pochers Lupe. Collien und Christian standen zuletzt unter anderem als prominente Gesichter einer Online-Apotheke vor der Kamera – der TV-Spot, der sich unter anderem um Durchfall dreht, läuft seit Monaten rauf und runter. „Gibt’s jetzt zumindest einen Rabattcode bei Shop Apotheke oder Magenta?“, fragt Pocher scherzhaft. Und weiter: „In der Werbung immer das Power Couple spielen und in der Realität alles ein bisschen anders – und dann natürlich keine weiteren Stellungnahmen.“