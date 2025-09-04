Katja Burkard über Hans Mahr: "Haben uns noch nie gelangweilt"

Nach über 28 Jahren Beziehung haben sich Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) das Jawort gegeben. In der deutschen "Gala" spricht die RTL-Moderatorin über den Antrag, die Hochzeit im kleinen Kreis – und warum eine frühere Trennung die Liebe am Ende noch stärker gemacht hat.

Am vergangenen Wochenende gaben sich Katja Burkard und Hans Mahr in der Himmelreich-Kapelle am Pogusch in Österreich das Ja-Wort. Mit dabei waren nur ihre Töchter Katharina (18) und Marie-Therese (24) sowie Mahrs Söhne Christof (29) und Alexander (33) mit ihren Partnerinnen. Die Zeremonie fand bewusst im engsten Kreis statt. Der Heiratsantrag kam bereits im April – auf den Malediven, unter Sternenhimmel. „Das war schon sehr romantisch“, erinnert sich Burkard. „Ich dachte: Das ist ja wie im Film. Nur wir beide. Und dann habe ich Ja gesagt.“

Katja Burkard und Hans Mahr © Instagram

Trennung brachte Klarheit

Vor drei Jahren hatte das Paar eine Beziehungspause eingelegt, die mehr als zehn Monate dauerte. Burkard dazu: „Partnerschaften haben nicht nur Bilderbuchmomente. Es lohnt sich oft, genau hinzusehen.“ Die Auszeit habe ihnen geholfen, die Bedeutung ihrer Liebe zu erkennen: „Wir haben viel gelernt – über uns, unsere Liebe und wie wichtig wir füreinander sind.“ Die Moderatorin betont, dass gerade ihre Gegensätze die Beziehung spannend halten: „Wir haben uns echt noch keine Sekunde miteinander gelangweilt.“

Eines ändert sich trotz Ehe nicht: „Ich heiße immer noch Katja Burkard.“ Den Namen Mahr könne sie sich zwar irgendwann anhängen – doch vorerst bleibt alles wie gewohnt.