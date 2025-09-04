Katja Burkard über Hans Mahr: "Haben uns noch nie gelangweilt"

Nach über 28 Jahren Beziehung haben sich Katja Burkard (60) und Hans Mahr (76) das Jawort gegeben. In der deutschen "Gala" spricht die RTL-Moderatorin über den Antrag, die Hochzeit im kleinen Kreis – und warum eine frühere Trennung die Liebe am Ende noch stärker gemacht hat.
Am vergangenen Wochenende gaben sich Katja Burkard und Hans Mahr in der Himmelreich-Kapelle am Pogusch in Österreich das Ja-Wort. Mit dabei waren nur ihre Töchter Katharina (18) und Marie-Therese (24) sowie Mahrs Söhne Christof (29) und Alexander (33) mit ihren Partnerinnen. Die Zeremonie fand bewusst im engsten Kreis statt. Der Heiratsantrag kam bereits im April – auf den Malediven, unter Sternenhimmel. „Das war schon sehr romantisch“, erinnert sich Burkard. „Ich dachte: Das ist ja wie im Film. Nur wir beide. Und dann habe ich Ja gesagt.“
Katja Burkard und Hans Mahr
Trennung brachte Klarheit
Vor drei Jahren hatte das Paar eine Beziehungspause eingelegt, die mehr als zehn Monate dauerte. Burkard dazu: „Partnerschaften haben nicht nur Bilderbuchmomente. Es lohnt sich oft, genau hinzusehen.“ Die Auszeit habe ihnen geholfen, die Bedeutung ihrer Liebe zu erkennen: „Wir haben viel gelernt – über uns, unsere Liebe und wie wichtig wir füreinander sind.“ Die Moderatorin betont, dass gerade ihre Gegensätze die Beziehung spannend halten: „Wir haben uns echt noch keine Sekunde miteinander gelangweilt.“
Eines ändert sich trotz Ehe nicht: „Ich heiße immer noch Katja Burkard.“ Den Namen Mahr könne sie sich zwar irgendwann anhängen – doch vorerst bleibt alles wie gewohnt.