Lilly Becker & Thorsten Weck: Heimliche Trennung?

Schon länger gibt es Gerüchte, dass sich das Paar getrennt habe.

Rund drei Jahre sind sie ein Paar: Lilly und Thorsten. Doch in letzter Zeit gab es viele Gerüchte um ein Liebes-Aus.

Doch in der aktuellen Ausgabe der GALA (EVT.: 4.9.2025) äußert sich Lilly Becker, 49, nun zu den Gerüchten, dass sie und Sport-Manager Thorsten Weck, 55, sich getrennt hätten.

Höhen und Tiefen

„Unsinn!“, stellt das Model klar. „Wir sind immer noch zusammen. Aber wie in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen. Wir müssen, wie alle Paare auch, an uns arbeiten.“

Wohnen getrennt

Beide sind seit drei Jahren zusammen; erst vor wenigen Wochen zog Becker mit Sohn Amadeus, 15, von London nach Düsseldorf, wo auch Weck wohnt – allerdings in ein eigenes Haus.