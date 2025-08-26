Nelly Furtado bringt mit einem einzigen Outfit Body Shamer zum Schweigen

Body Shamer werfen mit fiesen Kommentaren, doch Nelly Furtado hat die perfekte Antwort: Bei ihrem Auftritt in Manchester trägt sie ein Outfit, das lauter spricht als jede Schlagzeile – und zeigt damit, wie man Hass mit Stil, Humor und Haltung begegnet.

Nelly Furtado ist zurück auf den Bühnen und performt ihre größten Hits aus den 2000ern – von “I’m Like a Bird” bis “Maneater” und "Say It Right". Doch anstatt sich einfach über ihre Performance zu freuen, meinen manche Fans im Netz, ihren Körper kommentieren zu müssen. „She ate all the men“ oder „Sieht nicht mehr aus wie ein Vöglein“ – so lauten die unschönen Kommentare. Traurig, dass auch 2025 immer noch so viele glauben, Frauen müssten ihr Leben lang aussehen wie Anfang 20.

© Getty Images

Doch die 46-Jährige lässt sich davon nicht kleinkriegen – und beweist mit einem einzigen Outfit, dass sie die Diskussion auf ihre Weise beendet.

Ein Shirt, tausend Botschaften

Am Sonntag, den 24. August, beim Manchester Pride betrat Nelly Furtado die Bühne – und zwar in einem übergroßen weißen T-Shirt, das mehr als nur ein einfaches Bühnenoutfit war. Darauf abgebildet: ein gezeichneter Frauenkörper, von Hals bis Oberschenkel. Das Design zeigte einen bauchfreien Look mit Push-up-BH, Jeans-Minirock und einem glitzernden Gürtel, auf dem „Whoa Nelly“ stand. Dazu kombinierte sie Netzstrümpfe, pinkfarbene Motorradhandschuhe und bunte Stiefel mit der Aufschrift „Besser als jemals zuvor“. Ein ironischer, kraftvoller Konter an alle, die meinen, ihr Körper sei ein Diskussionsthema.

© Getty Images

Body Positivity ist kein Trend, sondern Haltung

Es ist nicht das erste Mal, dass Furtado klarstellt, wie sie zu Body Shaming steht. Bereits im Januar postete sie ein Selfie im leuchtend orangefarbenen Bikini und schrieb:

„HABT EIN KÖRPERNEUTRALES 2025 – ABER AM WICHTIGSTEN IST: LIEBT MIT JEDEM ZENTIMETER EURES HERZENS .“

Damit machte sie klar: Sie will nicht auf „Skinny Culture“ aufspringen, sondern Authentizität und Selbstakzeptanz feiern.

Kein Geheim-OPs, keine Filler

Weil im Netz immer wieder spekuliert wurde, ob sie „nachgeholfen“ habe, stellte Furtado kürzlich klar: Keine Schönheits-OPs, keine Filler, keine Injektionen. Das Einzige, was sie machen lassen hat: Veneers für die obere Zahnreihe.

Ihr echtes „Geheimnis“? Viel Wasser trinken, auf dem Rücken schlafen – und ab und zu Beauty-Hacks wie Gesichtstape für einen wacheren Look oder Bodytape für bestimmte Silhouetten.

„Drückt euch frei aus!“

Ihre Neujahrsbotschaft für 2025 bringt es auf den Punkt: „Feiert eure Individualität, seid zufrieden mit dem, was ihr im Spiegel seht – und wenn ihr etwas ändern wollt, ist das genauso okay. Wir sind alle süße kleine Menschen, die auf der Erde herumhüpfen und nach Umarmungen suchen.“

Während im Netz Body Shamer noch immer glauben, über andere urteilen zu dürfen, zeigt Nelly Furtado, wie man mit Stil, Humor und Haltung reagiert. Ihr Shirt beim Manchester Pride war mehr als ein Bühnenoutfit – es war ein Statement. Und die Botschaft ist klar: Ihr Körper gehört ihr, ihre Musik gehört uns. Alles andere ist Nebensache.