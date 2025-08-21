Nach Babypause: Margot Robbie begeistert mit heißem Red-Carpet-Comeback

Margot Robbie ist zurück! Nach ihrer Babypause feierte die Schauspielerin ihr großes Comeback auf dem roten Teppich und zog mit ihrem sexy Auftritt alle Blicke auf sich.

Margot Robbie feiert nur neun Monate nach der Geburt ihres Sohnes offiziell ihr Red-Carpet-Comeback. Die Barbie-Darstellerin posierte strahlend bei einem Fototermin für ihren neuen Film „A Big Bold Beautiful Journey“ zusammen mit ihrem Co-Star Colin Farrell und sorgte mit ihrem heißen Look für jede Menge Blitzlichtgewitter.



Heißer Korsett-Look sorgt für Aufsehen

Die 35-Jährige entschied sich für ein sexy, schwarzes Minikleid aus der Resort-Kollektion 2026 von Stella McCartney, das für einen echten Hingucker sorgte.

© Getty Images

Auf den ersten Blick könnte man es für das klassische „kleine Schwarze“ halten, doch bei näherer Betrachtung entfaltet das Design seine wahre Wirkung. Das Couture-Kleid besticht durch ein eng anliegendes Korsett-Bustier, das ihre schmale Taille perfekt betont und ihre Traumfigur in Szene setzt.

Transparente Einsätze schmiegten sich verführerisch um ihren Bauch, während gepolsterte Hüften im Retro-80er-Jahre-Stil dem Look einen Hauch von Vintage-Ästhetik verliehen. Zu dem heißen Outfit kombinierte Margot schwarze Riemchensandaletten und ihr Haar stylte sie zu einem glatten, modernen Mittelscheitel.

Margot Robbie begeistert mit Mega-Comeback

Das letzte Mal, dass sie den roten Teppich betrat, war sie hochschwanger und setzte eher auf sanfte, fließende Silhouetten. Jetzt begeistert sie in einem körperbetonten Look, mit dem sie alle Blicke auf sich zog. Der Film ist Robbies erster großer Auftritt vor der Kamera seit ihrem spektakulären Erfolg in Greta Gerwigs „Barbie“ im Jahr 2022.

„Ich glaube, das ist die längste Pause, die ich je zwischen zwei Jobs hatte. Ich dachte, es würde mir mehr Angst machen, am ersten Tag auf das Set zu gehen, aber das war nicht der Fall“, verriet sie in einem Interview mit Vanity Fair. „Alles an diesem Film fühlte sich sofort angenehm an.“

Neuer Film: „A Big Bold Beautiful Journey“

Robbie spricht mit Leidenschaft über die Dreharbeiten zu „A Big Bold Beautiful Journey“ und bezeichnete die Erfahrung als „eine der magischsten Erfahrungen meines Lebens“. Ihre Fans dürfen sich also auf eine packende Mischung aus Romantik, Magie und Drama freuen. Der mit Spannung erwartete Film startet am 3. Oktober in Österreich in den Kinos!