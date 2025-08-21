Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Fashion
Nach Babypause: Margot Robbie begeistert mit heißem Red-Carpet-Comeback
© Getty Images

Wow-Look

Nach Babypause: Margot Robbie begeistert mit heißem Red-Carpet-Comeback

21.08.25, 10:40
Teilen

Margot Robbie ist zurück! Nach ihrer Babypause feierte die Schauspielerin ihr großes Comeback auf dem roten Teppich und zog mit ihrem sexy Auftritt alle Blicke auf sich. 

Margot Robbie feiert nur neun Monate nach der Geburt ihres Sohnes offiziell ihr Red-Carpet-Comeback. Die Barbie-Darstellerin posierte strahlend bei einem Fototermin für ihren neuen Film „A Big Bold Beautiful Journey“ zusammen mit ihrem Co-Star Colin Farrell und sorgte mit ihrem heißen Look für jede Menge Blitzlichtgewitter.


Heißer Korsett-Look sorgt für Aufsehen

Die 35-Jährige entschied sich für ein sexy, schwarzes Minikleid aus der Resort-Kollektion 2026 von Stella McCartney, das für einen echten Hingucker sorgte.

Nach Babypause: Margot Robbie begeistert mit heißem Red-Carpet-Comeback
© Getty Images

Lesen Sie auch

Auf den ersten Blick könnte man es für das klassische „kleine Schwarze“ halten, doch bei näherer Betrachtung entfaltet das Design seine wahre Wirkung. Das Couture-Kleid besticht durch ein eng anliegendes Korsett-Bustier, das ihre schmale Taille perfekt betont und ihre Traumfigur in Szene setzt.

Transparente Einsätze schmiegten sich verführerisch um ihren Bauch, während gepolsterte Hüften im Retro-80er-Jahre-Stil dem Look einen Hauch von Vintage-Ästhetik verliehen. Zu dem heißen Outfit kombinierte Margot schwarze Riemchensandaletten und ihr Haar stylte sie zu einem glatten, modernen Mittelscheitel.

Margot Robbie begeistert mit Mega-Comeback

Das letzte Mal, dass sie den roten Teppich betrat, war sie hochschwanger und setzte eher auf sanfte, fließende Silhouetten. Jetzt begeistert sie in einem körperbetonten Look, mit dem sie alle Blicke auf sich zog. Der Film ist Robbies erster großer Auftritt vor der Kamera seit ihrem spektakulären Erfolg in Greta Gerwigs „Barbie“ im Jahr 2022.

„Ich glaube, das ist die längste Pause, die ich je zwischen zwei Jobs hatte. Ich dachte, es würde mir mehr Angst machen, am ersten Tag auf das Set zu gehen, aber das war nicht der Fall“, verriet sie in einem Interview mit Vanity Fair. „Alles an diesem Film fühlte sich sofort angenehm an.“

Neuer Film: „A Big Bold Beautiful Journey“

Robbie spricht mit Leidenschaft über die Dreharbeiten zu „A Big Bold Beautiful Journey“ und bezeichnete die Erfahrung als „eine der magischsten Erfahrungen meines Lebens“. Ihre Fans dürfen sich also auf eine packende Mischung aus Romantik, Magie und Drama freuen. Der mit Spannung erwartete Film startet am 3. Oktober in Österreich in den Kinos!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden