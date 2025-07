„Wednesday“-Premiere: Jenna Ortega überrascht mit dramatischem Look

Bei der Premiere der zweiten Staffel von „Wednesday“ in London stahl Serienstar Jenna Ortega mit ihrem gewagten Auftritt allen die Show. Mit gebleichten Augenbrauen und einer überraschenden Kleiderwahl sorgte sie für Wow-Momente.

Am 30. Juli 2025 war es endlich so weit: Die heiß ersehnte Premiere der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ fand in London statt. Zu diesem glamourösen Event versammelten sich Jenna Ortega und ihre Co-Stars wie Catherine Zeta-Jones und Billie Piper auf dem violetten Teppich, wo sie mit ihren dramatischen Gothic-Looks alle Blicke auf sich zogen.

Jenna Ortega überrascht mit gebleichten Augenbrauen

Für die Premiere wählte die 22-jährige Schauspielerin ein hautenges, nudefarbenes Kleid, das sich dramatisch von der sonst so dunklen, gothischen Ästhetik ihrer Rolle abhob. Das Schlangenleder-Kleid mit halbtransparentem Stoff und einem dramatischen Fischschwanzrock stammt aus der neuesten Kollektion von Ashi Studio Couture und setzte ihre Traumkurven perfekt in Szene.

Besonders auffällig waren Jennas helle, gebleichte Augenbrauen, die fast unsichtbar wirkten und ihrem Auftritt eine besonders mystische Note verliehen. Ihr kastanienbrauner Lippenstift und der lockere Pferdeschwanz rundeten den Look perfekt ab.

Co-Stars setzen ebenfalls auf dramatische Looks

Auch Ortegas Co-Stars sorgten mit ihren dramatischen Auftritten für jede Menge Wow-Momente. Die meisten von ihnen hielten sich an das düstere Thema der Serie und trugen bei der Premiere schwarze Kleidung.

Catherine Zeta-Jones, die in der Serie die legendäre Morticia spielt, zog alle Blicke auf sich, als sie in einem spektakulären schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt und majestätischer Schleppe den Teppich betrat. Ihr hochgestecktes Haar, präzise gezogener Eyeliner und die dunkelvioletten Lippen setzten den dramatischen Look perfekt in Szene. Billie Piper folgte kurz darauf und begeisterte in einem figurbetonten Kleid, das ganz im Stil von Morticia gehalten war.

Doch während die meisten Gäste in Schwarz erschienen, stachen zwei Stars besonders hervor: Emma Myers und Joy Sunday, die Enid und Bianca Barclay verkörpern. In ihren atemberaubenden, leuchtend roten Outfits stachen sie aus der sonst eher düsteren Farbpalette hervor.

Das erwartet uns in der zweiten Staffel

Dass die Premiere ausgerechnet an einem Mittwoch stattfand, mag wohl kein Zufall sein. Die zweite Staffel von Wednesday wird von den Fans heiß erwartet, aber die Veröffentlichung wird dieses Mal etwas anders ausfallen. Netflix hat angekündigt, die Staffel in zwei Hälften zu teilen, um die Spannung länger aufrechtzuerhalten. Teil 1 wird bereits ab dem 6. August auf der Streaming-Plattform verfügbar sein, während die zweite Hälfte dann am 3. September folgt.