"Wednesday"-Hammer: Dritte Staffel bereits bestätigt!

Große Pläne: Dritte Staffel bereits bestätigt - bis zu sieben Staffeln und ein Spin-off geplant

Die zweite Staffel von „Wednesday“ erscheint in zwei Teilen: Teil 1 startet am 6. August 2025, Teil 2 folgt am 3. September 2025. Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) kehrt erneut als mysteriöse Wednesday Addams zurück – die Rolle, mit der sie 2022 ihren großen Durchbruch feierte. Wie die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar erklärten, soll das Format langfristig angelegt werden. Ihr Ziel: Wednesday durch ihre gesamte Schulzeit an der Nevermore Academy zu begleiten – das wären sieben Jahre, also sieben Staffeln. Zudem wird bereits über ein Spin-off nachgedacht, das sich auf eine andere Figur aus dem Addams-Universum konzentriert. Welche das sein könnte, bleibt noch geheim – doch Potenzial für neue düstere Geschichten ist reichlich vorhanden.

© Netflix

Veränderungen im Cast

Trotz der guten Nachrichten müssen sich Fans auch auf Veränderungen im Cast einstellen. Zwei bisher nicht benannte Schauspieler steigen aus. Wer genau die Serie verlässt und wie sich das auf die Story auswirkt, ist noch nicht bekannt. Seit dem Start 2022 begeistert „Wednesday“ ein Millionenpublikum weltweit. Vor allem Jenna Ortegas einzigartige Darstellung der eigenwilligen Heldin ist zentral für den Erfolg. In der Rolle der scharfzüngigen und charmant-düsteren Schülerin überzeugt sie mit bissigem Humor, cleveren One-Linern und emotionaler Tiefe. Auch Regisseur Tim Burton sorgt mit seinem unverwechselbaren Stil für die perfekte Mischung aus Grusel, Spannung und schwarzem Humor.

© Netflix / APA

Ob Nevermore-Geheimnisse, skurrile Mitschüler oder neue dunkle Bedrohungen – die Reise von Wednesday Addams ist noch lange nicht vorbei. Die Vorfreude auf die zweite Staffel ist riesig – und die Bestätigung von Staffel 3 dürfte für zusätzlichen Hype sorgen.