Streaming-Hammer: Startdatum und erster Teaser für 2. Staffel von "Wednesday" ist da!

Jetzt ist es offiziell: Netflix bringt die langersehnte zweite Staffel der Erfolgsserie "Wednesday" im Sommer 2025 zurück auf die Bildschirme. In einem ersten Teaser-Clip zeigt sich Hauptdarstellerin Jenna Ortega (22) erneut in ihrer Paraderolle als düstere Kultfigur Wednesday Addams

Die neue "Wednesday"-Staffel wird in zwei Teilen veröffentlicht. Teil 1 erscheint am 6. August, der zweite folgt am 3. September 2025, wie der Streamingriese über seine Fan-Plattform "Tudum" bekanntgab. Damit endet das Warten für Millionen von Fans weltweit, die nach dem Mega-Erfolg der ersten Staffel auf eine Fortsetzung gehofft hatten. Ortega, die neben ihrer Hauptrolle nun auch als Produzentin mitwirkt, schwärmt von ihrer Rückkehr in das düstere Universum: „Wednesday Addams ist eine der coolsten Figuren überhaupt. In ihre Haut zu schlüpfen, ist jedes Mal ein bisschen wie Magie.“

In Staffel zwei kehrt Wednesday an die mysteriöse Nevermore Academy zurück – doch diesmal nicht allein. Ihr kleiner Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) begleitet sie, ebenso wie ihre skurrilen Eltern Morticia (Catherine Zeta-Jones) und Gomez Addams (Luis Guzmán). Doch der Schulalltag entwickelt sich rasch zum Albtraum: „Wednesday glaubt, sie kennt Nevermore. Aber nichts ist so, wie es scheint“, verrät Serienmacher Miles Millar. „Sie glaubt, alles unter Kontrolle zu haben – doch die Wahrheit ist finsterer, als sie denkt.“

© Netflix ×

Tim Burton bringt Pugsley ins Spiel

Auch Regie-Ikone Tim Burton (66), der wieder als ausführender Produzent dabei ist, enthüllt einen spannenden Twist: „Pugsley wird eine zentrale Rolle einnehmen. Zum ersten Mal betritt er Nevermore – und entdeckt seine eigenen, seltsamen Kräfte. Er ist der Außenseiter unter den Außenseitern.“ Für zusätzliche Spannung sorgt der Neuzugang im Cast: Joanna Lumley (78) schlüpft in die Rolle von Hester Frump, Wednesdays Großmutter und neue Vertraute. Laut Millar ist die Dynamik zwischen Hester und ihrer Enkelin „magnetisch – man sieht sofort das Funkeln in ihren Augen“.

Die zweite Staffel schlägt einen anderen Ton an – romantische Handlungsstränge sollen in den Hintergrund treten. Ortega dazu im Interview mit Variety: „Wir gehen mehr in Richtung Horror. Das war unsere bewusste Entscheidung. Es wird düsterer, gewagter – genau das, was Fans sich wünschen.“

© Netflix / APA ×

Die erste Staffel von „Wednesday“, die 2022 veröffentlicht wurde, entwickelte sich zu einem der größten Netflix-Hits aller Zeiten. Die Mischung aus Teenager-Drama, Gothic-Humor und Gruselfaktor traf den Nerv der Zeit. Mit Staffel zwei will Netflix diesen Erfolg fortsetzen – und offenbar noch übertreffen.