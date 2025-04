Lady Gaga ist bei der 2. Staffel von "Wednesday" dabei!

Am 6. August startet die 2. Staffel von "Wednesday". Mit jeder Menge neuen Stars. Neben Steve Buscemi, Billie Piper oder Noah Taylor mischt auch Pop Queen Lady Gaga den Netflix-Hit auf.

Streaming. 252,1 Millionen Views. "Wednesday", ein Spin-Off der legendären Addams Family, ist die erfolgreichste Netflix Serie aller Zeiten. Jetzt, nach fast drei Jahre langem Warten und unzähligen Awards, ist die Fortsetzung fixiert: Mit den Worten „Das Leiden hat ein Ende. Das Chaos beginnt“ kündigte Netflix die zweite Staffel an, die in zwei Tranchen veröffentlicht wird: Teil eins am 6. August, Teil zwei dann am 3. September.

Neue Stars. In Staffel zwei kehrt Wednesday Addams (Jenna Ortega ) an die mysteriöse „Nevermore Academy“ zurück – doch diesmal nicht allein. Ihr kleiner Bruder Pugsley (Isaac Ordonez, 16) begleitet sie: Dazu gibt es starke Neuzugänge: Neuzugängen: Steve Buscemi, Billie Piper und Noah Taylor gehören künftig zur Stammbesetzung.

In Gastrollen treten unter anderem Schauspielgrößen wie Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo und sogar Christopher Lloyd auf – der in den 1990ern selbst als Onkel Fester mitwirkte. Dazu wird in einer in einer bislang geheim gehaltenen Rolle sogar Lady Gaga zu sehen sein. Serien-Erfahrung hätter sie ja: 2015 und 2016 war Gaga ja bei „American Horror Story“ dabei.