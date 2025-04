× Hype um „Adolescence“ – schon Platz 3 der All-Time-Charts!

Die aufwühlende Serie „Adolescence“ setzt den Erfolgs-Run fort. Mit 124,2 Millionen Sehern erobern Owen Cooper und Co. bereits Platz 3 der All-Time-Charts von Netflix!

Keine Serie wühlt die Zuseher wohl gerade so sehr auf wie „Adolescence“, bei der Schüler Jamie Miller (Owen Cooper) wegen Mordverdachts verhaftet wird und die pro Folge als One-Shot-Video, also als eine einzige zusammenhängende Szene in Echtzeit abgedreht wurde. Als die Polizei sein Kinderzimmer stürmt, stehen seine Eltern hilflos und fassungslos dabei. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird Jamies Abstieg in radikale Online-Foren nachgezeichnet. Jede Folge widmet sich einem anderen Abschnitt der Polizeiarbeit respektive der Aufarbeitung der Geschehnisse.

© Netflix ×

© Netflix ×

4 Folgen, die aufwühlen und trotzdem oder gerade deswegen alle Netflix-Rekorde brechen. "Adolescence" erreichte in 93 Ländern Platz 1 und hat in den All Time Charts von Netflix bereits „Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ überholt. Mit schon über 124,2 Millionen Sehern stürmen Owen Cooper und Co. nach nicht mal 5 Wochen bereits in die Top 3. Der Leader „Wednesday“ mit unglaublichen 252.1 Millionen Sehern bleibt wohl unerreicht. Aber „Adolescence“ lässt bereits „Stranger Things“ zittern. Mit de r4. Staffel haben Millie Bobby Brown und Co. 140,7 Millionen Seher fasziniert.

© Netflix ×

Das sind die erfolgreichsten Netflix Serien aller Zeiten:

1. Wednesday 252,1 Millionen Views

2. Stranger Things 4. Staffel - 140.7 Millionen Views

3. Adolescence - 124,2 Millionen

4. Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - 115.6 Millionen

5. Bridgerton 1. Staffel - 113.3 Millionen

6. Das Damengambit - 112.8 Millionen

7. Bridgerton 3. Staffel - 106 Millionen

8. The Night Agent 1. Staffel - 98.2 Millionen

9. Fool Me Once - 98.2 Millionen

10. Stranger Things 3. Staffel- 94. 8 Millionen

© Netflix ×

Spannend: Trotz dem riesigen Hype hat Hauptdarsteller Owen Cooper, der dafür das allererste Mal (!) vor der Kamera stand, die Hit-Serie nie komplett gesehen. "Ich schaue mich einfach nicht gerne selbst an. Und dass die Serie jetzt sogar in Schulen gezeigt wird ist mein schlimmster Albtraum!" Mit Unterstützung der britischen Regierung hat Netflix angekündigt, "Adolescence" zur Aufklärung in Schulen im Vereinigten Königreich zu zeigen. Die Serie thematisiert, wie Jugendliche durch Online-Radikalisierung und Misogynie beeinflusst werden können.