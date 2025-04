Silvia Schneider: Heiße Küsse mit Paul Pizzera

Nach dem riesigen Erfolg von „Pulled Pork“ kehren Paul Pizzera und Otto Jaus zurück auf die große Leinwand – und bringen frischen Wind in die österreichische Kino-Szene. In "Neo Nuggets" darf aber auch eine Portion Sex nicht fehlen - mit Silvia Schneider

Die Dreharbeiten starteten früh im Jahr – und sorgten sofort für Schlagzeilen. Auf Social Media teilte Paul Pizzera ein Foto von sich und Otto Jaus im Neoprenanzug im Attersee – untertitelt mit dem typisch österreichischen Wortspiel: „Lake mich am Oasch“. Schon da war klar: Das Duo bleibt sich treu und kombiniert Spannung mit Schmäh.

Während im ersten Teil Sängerin Melissa Naschenweng ihre Schauspielpremiere feierte, tritt in „Neo Nuggets“ nun Moderatorin Silvia Schneider ins Rampenlicht – und das gleich mit einer heißen Rolle.

So verspricht schon der erste Trailer viel. Schneider knutscht wild mit Paul Pizzera und zeigt sich in Dessous!

Die Handlung von „Neo Nuggets“ knüpft direkt an das Ende von „Pulled Pork“ an. Flo Kienzl (Pizzera) und Eddi Kovac (Jaus) sehnen sich nach Ruhe – doch dann taucht überraschend Samira (Gizem Emre) wieder auf. Sie bringt nicht nur ihre totgeglaubte Schwester zurück ins Spiel, sondern auch eine Gruppe gefährlicher Männer – und Hinweise auf einen legendären Schatz im Toplitzsee. Was folgt, ist ein rasantes Abenteuer durch ein Netz aus Geheimdiensten, dunklen Machenschaften und österreichischer Geschichte.

Zwischen Kugelhagel und knisternder Spannung bleibt aber genug Platz für Humor – und Romantik. Der Trailer zeigt: Zwischen Silvia Schneider und Paul Pizzera scheint es zu funken.

Mit spektakulären Naturkulissen, prominenter Besetzung und pointierten Dialogen setzt „Neo Nuggets“ neue Maßstäbe für das heimische Kino. Regisseur Andreas Schmied, der bereits mit „Love Machine“ und „Pulled Pork“ Erfolge feierte, zeigt erneut sein Gespür für Tempo, Timing und Tiefgang – ohne dabei auf den beliebten österreichischen Humor zu verzichten. Fans von Pizzera & Jaus können sich also auf einen echten Kino-Kracher freuen, der alles bietet: Action, Witz, Spannung – und eine gute Portion Heimatgefühl. Der Countdown läuft: Ab 16. Oktober 2025 startet „Neo Nuggets“ in den heimischen Kinos.