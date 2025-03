× Neues Kino-Traumpaar: Paul Pizzera liebt Silvia Schneider

Im Oktober bringen Pizzera & Jaus die Fortsetzung von „Pulled Pork“ ins Kino. Bei „Neo Nuggets“ geht‘s rund: dunkle Machenschaften, Suche nach dem Nazi-Gold und eine neuen Film-Liebe zwischen Paul Pizzera und Silvia Schneider.

„Mein Love Interest Silvia Schneider und ich habe ihr schon vorgeschlagen, dass wir eine neue Sendung für sie machen: Silvia keucht.“ Durfte Paul Pizzera 2023 im Kinohit „Pulled Pork“ noch mit seiner Ex Valerie Huber und mit Melissa Naschenweng rummachen, so hat er als abgewrackter Privatdetektiv Flo Kienzl in der Fortsetzung „Neo Nuggets“ eine neue Liebe gefunden. Silvia Schneider spielt LKA-Ermittlerin Alice Gneisser.

Silvia Schneider und Paul Pizzera © Zeidler ×

„Nicht ich bin seine Geliebte, sondern er ist mein Liebhaber“, stellt Schneider dafür beim oe24-Setbesuch im Krankenhaus Floridsdorf die Rollenverteilung zwischen Chefin und Privatdetektiv klar. Und weiter: „Es kommen auch Handschellen zum Einsatz!“ Ob sie diese ihrem Filmlover anlegt soll „aber bis zum Filmstart im Oktober noch ein Geheimnis bleiben!“ Eines ist für Schneider aber klar: „Es macht Freude mit einem Profi zu arbeiten. Und Paul schaut man ja auch gerne an!"

Spannend: für die Liebesszenen wurde am Set sogar ein „Intim-Coach“ organisiert, aber laut Pizzera gar nicht wirklich benötig: „Silvia hat gesagt: Er greift mich an wo er will und ich greife ihn an wo ich will. Und jetzt hauen wir uns ein Bier rein und dann schießen wir die Szene. Sie ist wirklich eine coole Socke!“ Nur beim Comeback von Melissa Naschenweng als heiße Polizistin Trixi „Moosikatze“ Mooswaldner sah sie sie rot: „Diesmal gibt’s kein schmusen, weil da wäre Silvia eifersüchtig geworden,“ lacht Pizzera.

Otto Jaus, Silvia Schneider und Paul Pizzera © Zeidler ×

Die Story von Regisseur Andreas Schmied verspricht Hochspannung: Flo Kienzl (Pizzera) und Eddi Kovac (Jaus) wollten eigentlich ein ruhiges Leben führen – geraten jedoch in ein Netz aus Geheimdiensten, Verschwörungen und dunklen Machenschaften. Ein legendärer Schatz im Toplitzsee, eine skrupellose Organisation unter der Führung von Thilo Mannheim (Benno Fürmann) und ihre eigene bewegte Vergangenheit zwingen die ungleichen Brüder, sich erneut zusammenzutun – doch diesmal steht weit mehr auf dem Spiel als nur ihr eigenes Leben…

Thomas Zeidler mit Benno Fürmann © Zeidler ×

Die Latte liegt hoch: Mit „Pulled Pork“ begeisterten Pizzera und Jaus ja über 155.000 Kinobesucher und fast 540.000 ORF-Seher. „ Wir versuchen das natürlich zu toppen,“ so Pizzera.