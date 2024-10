× Pizzera & Jaus bringen zweiten Teil von „Pulled Pork“ – auf Konfrontation mit Neo-Nazis

2023 feierte das Chart-Duo Pizzera & Jaus mit „Pulled Pork“ ein fulminantes Kino-Debüt. Jetzt ist die Fortsetzung fixiert. In „Neo Nuggets“ geht man 2025 auf direkten Konfrontationskurs mit einer gnadenlosen Neo-Nazi Gruppierung!

„Sofern die letzte Förderung durchgeht, fangen wir im Februar oder März mit dem Dreh für den zweiten Teil an“. Im oe24.TV-Interview zum Comeback-Hit „Zirkusprinz“, mit dem man sofort wieder an die Spitze der iTunes-Charts stürmt, kündigen Pizzera und Jaus die Kinosensation des Jahres an. Der Erfolgsfilm „Pulled Pork“, mit dem man an der Seite von Valerie Huber, Elisabeth Kanettis, Gregor Seberg oder Melissa Naschenweng im Vorjahr über 112.000 Kinobesucher begeisterte, erhält 2025 unter dem Titel „Neo Nuggets“ eine Zugabe.

Nach dem Hit "Zirkusprinz" (o.) kommt de 2. Teil von "Pulled Purk" (u.)



„Weil so viele Leute ins Kino gekommen sind und die Filmfirma gesagt hat: Bitte macht einen zweiten Teil. Und da lässt man sich gerne bitten,“ erklärt Paul Pizzera seinen zweiten Auftritt als abgehalfterter Privatdetektiv Flo Kienzl. Auch Pop-Partner Otto Jaus sehnt die Dreharbeiten unter der Regie von Andreas Schmied („Love Machine“) schon herbei: „Das Schöne ist, dass wir auch am Set noch improvisieren können. Wir haben da ein bisschen Narrenfreiheit.“

Die Story verspricht jedenfalls viel Zündstoff: Zusammen mit ihrer verschollen geglaubten Schwester müssen Flo Kienzl (Pizzera) und sein Ziehbruder Eddie Notsch (Jaus) ein Mysterium lüften, das tief in der österreichischen Geschichte verborgen liegt – und sie auf direkten Konfrontationskurs mit einer gnadenlosen Neo-Nazi Gruppierung führt.