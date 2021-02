In der Bundesliga zeichnet sich ein sensationeller Transfer-Coup ab.

Christoph Monschein und die Wiener Austria sah lange Zeit wie die perfekte Beziehung aus.



Doch zuletzt bröckelte das Verhältnis zwischen den Veilchen und dem Super-Stürmer.



Während er im Herbst noch der beste Torschütze der Wiener war, setzte Coach Peter Stöger zuletzt immer seltener auf den Knipser.



Noch dazu läuft im Sommer sein Vertrag aus, das Interesse an einem Spieler von seinem Kaliber ist nicht nur in Österreich riesig, doch ein Team ist in der Pole-Position.