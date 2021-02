Der Deal mit einem neuen Millionen-Investor für die Wiener Austria ist auf der Zielgeraden.

Seit Wochen hält diese Frage die Fußball-Fans in Atem: Wer ist der neue Millionen-Investor bei der Wiener Austria? AG-Vorstand Markus Kraetschmer bittet angesichts der schwierigen finanziellen Situation weiter um Geduld: "Ich weiß, dass es allen unter den Nägeln brennt, wer denn der neue Partner der Austria ist, aber wir müssen jetzt über die Ziellinie gehen. Wir sind auf der Zielgeraden. Wir werden die Verträge finalisieren -mit den Juristen - und dann werden wir es bekannt geben."

Katar-Deal bringt bereits sechsstellige Summe

Fakt ist: Schon mit der Stadion-Vermietung an den katarischen Fußball-Verband gelang Kraetschmer am Mittwoch der erste Sponsor-Coup. Für die beiden Spiele in der WM-Quali soll die Austria eine sechsstellige Summe kassieren. Geld, das die Austria angesichts der Corona-Pandemie und der fehlenden Zuschauer-Einnahmen dringend gebrauchen kann. Ob der Deal mit den Scheichs ein Indiz für eine intensivere Zusammenarbeit ist? Der neue Investor soll laut Insidern auf jedem Fall aus dem Osten kommen ...