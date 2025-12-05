Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
trump frieden.png

Kein Nobel-Preis

US-Präsident Donald Trump bekommt FIFA-Friedenspreis

05.12.25, 18:28
Teilen

US-Präsident Donald Trump ist mit dem FIFA-Friedenspreis ausgezeichnet worden. 

Der 79-Jährige erhielt die neue Auszeichnung des Fußball-Weltverbandes bei der Gruppenauslosung für die WM 2026 in Washington. Laut der FIFA soll der Preis "an eine Person, die sich außerordentlich für Frieden auf der Welt eingesetzt hat".

Er bekam eine goldene Trophäe, die pompöser als der richtige WM-Pokal ist. Dazu erhielt Trump eine Medaille. Diese hat sich der US-Präsident selbst übergehängt.

Trump Friedens-Preis
© Getty

Trump Friedens-Preis
© Getty

US-Präsident Donald Trump bekommt FIFA-Friedenspreis
© Getty

US-Präsident Donald Trump bekommt FIFA-Friedenspreis
© Getty
  

In seiner Dankesrede spricht Trump über die Rekord-Ticketverkäufe. Er bedankt sich bei seiner Ehefrau Melanie und den Staatschefs der Co-Gastgeber. Trump: „Wir sind das tollste Land dieser Welt und wir wollen, dass das auch so bleibt.“ Er betont auch, dass die USA „das heißeste Land der Welt“ sei.   

Zog Drohung zurück

Zuvor rückte er auch von seiner Drohung ab, demokratisch geführten Städten WM-Spiele zu entziehen. "Nein, ich möchte das nicht tun." Falls es tatsächlich ein Problem gebe, werde man dies lösen, sagte Trump im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington.  

"Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen", meinte er. Im Beisein von Weltverbandschef Gianni Infantino hatte Trump genau damit noch im November kokettiert und insbesondere Los Angeles und Seattle ins Visier genommen. Er hatte dabei angekündigt, die Austragung von Spielen in US-Städten zu untersagen, sollten sich diese nicht an die von ihm vorgeschriebenen Sicherheitsregeln halten. Infantino würde solch einen historischen Spielorttausch für ihn vornehmen, versicherte er.

Viel Prominenz bei Auslosung

Trump, Kanadas Premierminister Mark Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kamen extra zu der Gala in die amerikanische Hauptstadt. Der US-Präsident war auf dem roten Teppich an Infantinos Seite zu sehen. Neben den politischen Verantwortlichen erschien auch reichlich Sportprominenz bei der Veranstaltung. Der einstige Football-Star Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O'Neal und der noch aktive Baseball-Profi Aaron Judge sind für die Ziehung der Lose vorgesehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden