WM-Auslosung
© AFP

Aufregung

"Ich schalte weg": ORF blamiert sich bei WM-Auslosung

05.12.25, 18:24
Die TV-Zuseher beim ORF waren zu Beginn der WM-Auslosung etwas verwundert. 

In Washington war alles angerichtet zu einer großen Show. Alles war perfekt durchgetaktet. Doch beim ORF hat man ein wichtiges Detail vergessen, das die User schäumen lässt. 

"Totalblamage" war auf X zu lesen. Denn während man es scheinbar nicht geschafft hat, einen Dolmetscher für die Show zu engagieren, wechselten viele Zuseher auf den deutschen Sender ZDF.

ZDF läuft mit Dolmetscher

Denn dort wurde die ganze Show auf Deutsch übersetzt. Vor allem wichtig, weil das Englisch von FIFA-Boss Gianni Infantino nicht perfekt ist und die Showmaster Kevin Hart und Heidi Klum selbstverständlich auf Englisch durch die Zeremonie führten.

Dafür bekamen die heimischen Fußball-Fans die persönliche und teils übertrieben kritische Meinung des Noname ORF-Kommentators Daniel Warmuth zu hören, der nur nebenbei am Laufenden hielt, was auf der Bühne tatsächlich gesprochen wurde.

