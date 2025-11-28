Alles zu oe24VIP
Unfall Kirchstetten
© DOKU-NÖ

Horror-Crash in NÖ

Frontal gegen Lkw: Auto-Lenker tot, Kind schwer verletzt

28.11.25, 10:19
Am Freitagmorgen ereignete sich gegen 07:55 Uhr auf der L129 zwischen Kirchstetten und Neulengbach im Bezirk St. Pölten ein schwerer Verkehrsunfall.  

. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte ein Pkw mit einem Lkw zusammen. Dabei wurde das Auto auf der Fahrerseite stark deformiert und teilweise aufgerissen. Der Pkw-Lenker erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfall Kirchstetten
© DOKU-NÖ

Unfall Kirchstetten
© DOKU-NÖ

Kind schwer verletzt

Ein Kind, das auf der Rückbank mitfuhr, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Die Feuerwehr musste es mithilfe technischer Rettungsgeräte aus dem Wrack befreien. Mehrere Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und des Samariterbundes, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Notarzthubschrauber waren vor Ort im Einsatz.

Unfall Kirchstetten
© DOKU-NÖ

Unfall Kirchstetten
© DOKU-NÖ

Die L129 musste für die Dauer der Arbeiten vollständig gesperrt werden, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Ein zweiter Pkw dürfte ebenfalls in das Unfallgeschehen verwickelt gewesen sein; nähere Informationen zum genauen Ablauf liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Am Lkw entstand im Vergleich zum Pkw nur geringer Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt.

