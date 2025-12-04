Fußball-Schock! Messi könnte WM 2026 verpassen: "Dann komme ich als Fan"

Am Freitag werden in Washington die WM-Gruppen ausgelost. Kurz davor schockt Superstar Lionel Messi seine Fans mit der Ansage, dass er möglicherweise nicht bei der Endrunde dabei sein wird.

Am Freitag startet der WM-Countdown für die Mega-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ganz offiziell. Im Kennedy Center von Washington steigt ab 18 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) die Auslosung der Gruppen. Während unsere ÖFB-Helden in Topf 2 gesetzt sind, wartet Titelverteidiger Argentinien mit Superstar Lionel Messi in Topf 1 und könnte sogar auf Alaba & Co. treffen.

Seit dem Gewinn der WM 2022 in Katar war klar, dass die Mega-WM in Amerika die letzte für Lionel Messi sein wird. Auch sein langjähriger Rivale Cristiano Ronaldo bereitet sich mit Portugal auf seinen letzten großen Auftritt vor.

Viele Fans träumen sogar schon von dem Finale Portugal gegen Argentinien, wo sich die beiden Ausnahme-Könner in ihrem letzten großen Spiel gegenüberstehen werden. Doch bevor es im Sommer (11. Juni bis 19. Juli) ernst wird, hat Messi noch ein Finale vor Augen. Am Samstag trifft er mit Inter Miami im MLS-Endspiel auf die Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller.

Schock nach Messi-Interview

Zwei Tage zuvor gab der 38-Jährige dem US-Sender ESPN ein großes Interview, in dem er die ganze Fußballwelt schockt. Denn dort deutet er an, dass er möglicherweise die WM im kommenden Sommer verpassen könnte. Am 24. Juni, 13 Tage nach dem Auftaktspiel in Mexiko, feiert Messi seinen 39. Geburtstag. In dem Interview sprach er so offen wie selten zuvor und machte auch die Schock-Andeutungen, die um die Welt gingen.

"Die WM ist für jeden besonders, für jedes Land. Aber besonders für uns, weil wir den Sport auf eine ganz andere Art leben", führt der achtfache Weltfußballer aus. Nach dem Titelgewinn vor vier Jahren bei der Winter-WM wechselte die Barcelona-Ikone von Paris Saint-Germain nach Amerika zu Inter Miami, wo er seine ruhmreiche Karriere ausklingen lassen möchte. Der Hintergedanke war ganz klar, die WM zum Abschluss zu genießen und ein letztes Mal auf der Welt-Bühne seine Künste zu zeigen. Nun dürfte sich in der südamerikanischen Auswahl der Wind gedreht haben. Messi dürfte nicht mehr unumstritten sein. Messi: "Ich hoffe, ich kann dabei sein. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gerne dabei wäre."

Doch er weiß auch, dass in der großen Fußball-Nation viele junge Talente nachkommen, die ihm mittlerweile den Rang ablaufen könnten. Er hält fest, dass er die Entscheidung von Teamchef Lionel Scaloni respektieren würde. "Dann komme ich als Fan und werde live dabei sein, aber es wird trotzdem etwas Besonderes sein", führt er weiter aus. Wenn das Idol einer ganzen Generation die WM verpasst, wäre die Empörung der Anhänger allerdings enorm. Für viele ist es gar nicht vorstellbar, dass Messi die WM verpasst, sollte er fit sein.