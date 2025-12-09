Alles zu oe24VIP
27-Jähriger randalierte und verschanzte sich in Zugabteil
27-Jähriger randalierte und verschanzte sich in Zugabteil

09.12.25, 12:57 | Aktualisiert: 09.12.25, 14:00
Der Iraner beschädigte die Fensterscheiben der Zuggarnitur und verletzte zwei Polizisten.

Wien. Ein 27-jähriger Iraner hat am Montagabend gegen 18 Uhr beim Margaretengürtel in Wien-Favoriten die Fensterscheiben einer leeren Zuggarnitur eingetreten und beschädigt. Anschließend verschanzte er sich in einem Abteil. Beim Eintreffen der Polizei fuchtelte er mit einem Klappmesser und schlug erneut gegen die bereits beschädigten Scheiben. Nachdem er das Messer weggeworfen hatte, konnte er mit Unterstützung der WEGA aus dem Abteil gebracht und festgenommen werden.

Zwischenzeitlich hatte sich der Mann beruhigt, versuchte jedoch kurze Zeit später, sich aus der Fixierung zu befreien, indem er mit Ellbogen und Beinen wild um sich schlug. Dadurch erlitten zwei Beamte Verletzungen. Der Iraner wurde festgenommen.

